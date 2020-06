Ιράν: Μεγάλη έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου

Οι αρχές του Ιράν διενεργούν έρευνα μετά τις πληροφορίες ότι ακούστηκε ισχυρός κρότος και θεάθηκε δυνατή λάμψη σε περιοχή στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγονται από ιρανικά ΜΜΕ απαναθάτισαν την πιθανή έκρηξη, μια πορτοκαλί λάμψη και στήλη πυκνού καπνού που υψώνεται αμέσως μετά.

Αξιωματούχος της ιρανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε τις αναφορές και έκανε λόγο για έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου στο χωριό Parchin. Ο ίδιος δήλωσε ότι η φωτιά έχει ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Αρχικά μεταφέρθηκαν υποψίες ότι πρόκειται για επίθεση σε στρατόπεδο των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκεται στην περιοχή.

Massive explosion east of #Tehran in an area that looks like full of research facilities! The explosion is massive and the brightness of the aftermath indicate a major incident! pic.twitter.com/oWgvRBNQpC

— Aimen Dean (@AimenDean) June 25, 2020