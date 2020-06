Ο κοροναϊός επιτίθεται αδυσώπητα στον πλανήτη – Σε ποιες χώρες εμφανίζει έξαρση η πανδημία

Φόβοι σε διεθνές επίπεδο εκφράζονται για την αναζωπύρωση του κοροναϊού σε πολλές χώρες, σχεδόν δύο μήνες μετά την άρση των lockdowns. Την ώρα που ο πλανήτης ανακάμπτει ακόμα από το πρώτο καταστροφικό κύμα της πανδημίας, και χωρίς ακόμα να έχει στη διάθεσή του ούτε φάρμακο ούτε εμβόλιο ούτε καν επαρκείς γνώσεις για τον τρόπο που δρα ο ιός, ένα δεύτερο κύμα βρίσκεται προ των πυλών.

Το δεύτερο αυτό κύμα είναι ακόμα πιο αδυσώπητο: χτυπά εξίσου χώρες που αντιμετώπισαν υποδειγματικά τον κοροναϊό (όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και το Ισραήλ), περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν χτυπηθεί τόσο πολύ (όπως τα Βαλκάνια και η Λατινική Αμερική) και χώρες που ακόμα δεν έχουν συνέλθει από το πρώτο κύμα (όπως οι ΗΠΑ).

Σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος, η πανδημία του νέου κοροναϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 490.771 ανθρώπων παγκοσμίως μετά την εμφάνιση του ιού στην Κίνα, τον Δεκέμβριο,

Περισσότεροι από 9.684.490 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με κοροναϊό επίσημα σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, από τους οποίους τουλάχιστον 4.806.500 θεωρούνται θεραπευμένοι.

Την Πέμπτη, ο κλάδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) παρουσίασε έναν κατάλογο ένδεκα συνολικά χωρών στις οποίες «η επιτάχυνση της μετάδοσης έχει επιφέρει ισχυρή επανεμφάνιση» του ιού.

Στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονται η Σουηδία, η Αρμενία, η Μολδαβία, η Βόρεια Μακεδονία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κιργιστάν, η Ουκρανία και το Κόσοβο.

In 11 of these countries, accelerated transmission has led to very significant resurgence that if left unchecked will push health systems to the brink once again in Europe. –@hans_kluge

— WHO/Europe (@WHO_Europe) June 25, 2020