«Χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών»: 75 χρόνια μετά και οι αρχές παραμένουν επίκαιρες

«Με την υπογραφή της Χάρτας τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για τη σημερινή διεθνή συνεργασία μας», τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν στην ομιλία του το απόγευμα κατά την πανηγυρική τελετή στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στην τρίτη έδρα του στη Βιέννη, για την 75η επέτειο της υπογραφής από 50 χώρες, της «Χάρτας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» στις 26 Ιουνίου 1945.

«Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις: πανδημία του νέου κορονοϊού, επίλυση της κλιματικής κρίσης, επίτευξη ειρήνης, εξάλειψη της φτώχειας, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον μαζί, σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία όλων των κρατών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός πρόεδρος, σημειώνοντας πως η Αυστρία είναι εδώ και 65 χρόνια μέλος του Διεθνούς Οργανισμού, «τον οποίο είναι υπερήφανη να φιλοξενεί στη Βιέννη ως μία από τις τρεις κεντρικές έδρες του» (Νέα Υόρκη, Βιέννη, Γενεύη).

Την ανάγκη για έναν ισχυρό ΟΗΕ τόνισε στη δική του ομιλία ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, παρατηρώντας πως , μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού όλα τα έθνη σε αυτόν τον πλανήτη βρίσκονται για πρώτη φορά μπροστά στις ίδιες προκλήσεις.

«Now is the time to persevere, press ahead, pursue our goals, show responsibility for our world, and take care of each other.» — @antonioguterres on the 75th anniversary of the signing of the UN Charter. https://t.co/IFDOOftl37 #UN75 pic.twitter.com/byVwvllDse — United Nations (@UN) June 26, 2020

«Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πανδημία απέχει πολύ από το τέλος της, .όμως, μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε πάλι πόσο έντονα όλοι εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο και ότι πρέπει να συνεργαστούμε για την επίλυση αυτής της κρίσης και προς τούτο χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ έναν ισχυρό ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών.

Σε βίντεο-μήνυμα του στην τελετή στη Βιέννη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε πως οι αρχές της Χάρτας που υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945 «εξακολουθούν να είναι και σήμερα σωστές: η πίστη στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στα ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες, στην αξιοπρέπεια και στην αξία κάθε ατόμου, στο Διεθνές Δίκαιο, στην ειρηνική επίλυση διαφορών, σε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, σε μεγαλύτερη ελευθερία».

«We have a timeless guide to tackle our shared challenges & fix the world’s fragilities. That guide is the United Nations Charter.» — @antonioguterres on the 75th anniversary of the UN Charter. https://t.co/2Ybov12ood #UN75 pic.twitter.com/WbZWlN1s5T — United Nations (@UN) June 26, 2020

«Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν πριν εμφανιστούν απειλές όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η διαδικτυακή ρητορική μίσους, ωστόσο, ο Χάρτης του ΟΗΕ μας δείχνει επίσης πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ας αναγνωρίσουμε αυτό το όραμα της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, με το να είμαστε όλοι ενωμένοι», τόνισε στο βίντεο-μήνυμα του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ..

Την ώθηση για την υπογραφή της Χάρτας του ΟΗΕ είχε δώσει η Ιδρυτική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Απριλίου 1945 στο Σαν Φρανσίσκο, με τη συμμετοχή διπλωματών από 50 χώρες, όταν τότε διαγραφόταν το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με την ήττα και κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανίας, και ξαναγεννιόταν η ιδέα μιας ομοσπονδίας κρατών που θα φρόντιζε για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, αυτό που δεν είχε επιτευχθεί με την Κοινωνία των Εθνών μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

It’s @UN #CharterDay On this historic anniversary, let’s reflect on all that humanity has achieved together & all that is still left to do. And let’s recommit to the vision of the Charter – it’s more relevant today than ever before. Get involved: https://t.co/SOqhTzabld — United Nations Foundation (@unfoundation) June 26, 2020

--