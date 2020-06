GlobalGoalUnite : Συγκέντρωση χρημάτων για τη μάχη κατά του κοροναϊού

Αντίστροφη μέτρηση για τη Σύνοδο Κορυφής και τη συναυλία που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο για τη συγκέντρωση πόρων για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπείας κατά του κοροναϊού.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήρτησε στο twitter ένα βιντεάκι του κινήματος Global Citizen, που μάχεται για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας έως το 2030.

Με το hastag #GlobalGoalUnite σηματοδοτείται η κινητοποίηση ηγετών, ακτιβιστών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπείας κατά του κοροναϊού και αυτά να φθάσουν ακόμη και στις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη.

Το κεντρικό μήνυμα του σποτ είναι πως όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, αγωνιζόμαστε μαζί για το αύριο, ώστε όλοι να μπορούν να είναι υγιείς.

Στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να δοθούν μεγάλα ποσά σε δωρεές στη μάχη κατά του κοροναϊού, ενώ στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί θα πρωταγωνιστήσουν λαμπεροί σταρ, όπως η Σακίρα, οι Coldplay, η Μάιλι Σάιρους, ο Τζάστιν Μπίμπερ και πολλοί άλλοι.

The countdown is on. 4⃣8⃣hours till our #GlobalGoalUnite for our Future Summit & Concert with @glblctzn. On Saturday, we’ll bring together world leaders, artists, activists, scientists & philantrophists to mobilise more funding for #coronavirus vaccines, tests & treatments. pic.twitter.com/nTT0U8Trmi

