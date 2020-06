Τραμπ : Ακύρωσα το γκολφ για να επιβάλλω… τον «νόμο και την τάξη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο στην ιδιωτική έκτασή του όπου βρίσκεται γήπεδο γκολφ στο Νιου Τζέρζι, αλλά ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ξαφνικά χθες πως το ταξίδι αυτό του ρεπουμπλικάνου προέδρου ακυρώθηκε.

Μερικές ώρες αργότερα, ο μεγιστάνας των ακινήτων ανέφερε μέσω Twitter πως αποφάσισε να μείνει στην Ουάσιγκτον για να αποτρέψει το χάος, κατά τα φαινόμενα αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκαθήλωσης ανδριάντων και αγαλμάτων ιστορικών μορφών που για ορισμένους είναι ταυτισμένες με τον ρατσισμό, παρότι δεν έχουν προγραμματιστεί μεγάλες κινητοποιήσεις.

Η ακύρωση του ταξιδιού του Τραμπ για το διήμερο ανακοινώθηκε την ώρα που η πανδημία του κοροναϊού έχει μεταφερθεί σε μια ζώνη από τον Νότο προς τη Δύση των ΗΠΑ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

Χθες Παρασκευή, καταγράφηκε θλιβερό ρεκόρ τουλάχιστον 40.870 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε μία ημέρα στη χώρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων -.

«Επρόκειτο να πάω στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρζι, το Σαββατοκύριακο, αλλά αποφάσισα να μείνω στην Ουάσιγκτον για να εξασφαλίσω ότι θα επιβληθεί ο νόμος & η τάξη», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά, πληκτρολογώντας τις λέξεις «νόμος» και «τάξη» με κεφαλαία γράμματα όπως συνηθίζει για έμφαση.

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020