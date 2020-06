Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: Τουίταρε μήνυμα υπέρ της λευκής υπεροχής

Σάλο προκαλεί για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναδημοσίευσε βίντεο στο Twitter όπου ένας διαδηλωτής φωνάζει «white power» («λευκή δύναμη»).

Το βίντεο προέρχεται από διαδηλώσεις στην κοινότητα Villages στη Φλόριντα, όπου βρέθηκαν τόσο υποστηριχτές όσο και πολέμιοι του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους «φοβερούς ανθρώπους» που εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο.

Thank you to the great people of The Villages. The Radical Left Do Nothing Democrats will Fall in the Fall. Corrupt Joe is shot. See you soon!!! https://t.co/4Gg1iGOhyG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020