Οι ΗΠΑ «σπάνε» ρεκόρ κρουσμάτων κοροναϊού και ο Τραμπ παίζει γκολφ

Την ώρα που οι ΗΠΑ καταγράφουν ρεκόρ κρουσμάτων κοροναϊού και πολλές πολιτείες αναγκάζονται να κάνουν βήματα προς τα πίσω, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να παίξει γκολφ.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει μέσω Twitter ότι δεν θα φύγει το Σαββατοκύριακο από την Ουάσινγκτον για γκολφ- για να «επιβληθεί ο νόμος και η τάξη» αναφερόμενος στις διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού- τελικά φαίνεται πως άλλαξε γνώμη.

Το Σάββατο, ο Τραμπ επισκέφθηκε ένα από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν, στην κομητεία Loudon, λίγο έξω από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Guardian. Έξω από το κλαμπ υπήρχε μια μικρή ομάδα συγκεντρωμένων, που κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου.

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στις ΗΠΑ σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός των νέων κρουσμάτων ανέρχεται στις 48.000, ενώ οι νέοι θάνατοι ανέρχονται στους 599.

Σχεδόν 10.000 νέα κρούσματα της νόσου Covid-19 διαγνώστηκαν σε διάστημα 24 ωρών στη Φλόριντα, ένα νέο ρεκόρ για την πολιτεία στις νότιες ΗΠΑ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας του νέου κοροναϊού, ιδίως μεταξύ των νέων.

Η πολιτεία κατέγραψε 9.585 νέα κρούσματα και 24 νεκρούς σε μία ημέρα, έναν πρωτόγνωρο απολογισμό από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τοπικών υγειονομικών αρχών.

Η Φλόριντα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πραγματική έκρηξη» της νόσου μεταξύ των νέων, οι οποίοι, μετά τη χαλάρωση των μέτρων καραντίνας από τις αρχές Ιουνίου, έχουν ξεχυθεί στις παραλίες και στη νυχτερινή ζωή, παραδέχθηκε αυτήν την εβδομάδα ο κυβερνήτης της Ρον ΝτεΣάντις.

Η μέση ηλικία των ανθρώπων που μολύνθηκαν είναι τα 33 έτη, έναντι 65 πριν από δύο μήνες.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης αποφάσισε, χθες Παρασκευή, να αναστείλει την κατανάλωση αλκοόλ στα μπαρ.

Ο Τεξανός ομόλογός του, που αντιμετωπίζει επίσης μια ανησυχητική αύξηση νέων κρουσμάτων στην πολιτεία του, διέταξε το κλείσιμο των μπαρ και ελάττωσε τη δυνατότητα υποδοχής πελατών στα εστιατόρια στο 50% έναντι 75% από τη 12η Ιουνίου.

Μάλιστα, εξέφρασε τη λύπη του διότι έδωσε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των μπαρ πάρα πολύ νωρίς.

«Εάν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω και να ξεκινήσουμε εκ νέου, θα έπρεπε πιθανόν να καθυστερήσω το άνοιγμα των μπαρ, καθώς ο ιός διασπείρεται ταχέως», είπε ο Γκρεγκ Άμποτ στο τηλεοπτικό δίκτυο KVIA.

Χθες, η πόλη του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε με τη σειρά της μια «παύση» στη διαδικασία άρσης των μέτρων καραντίνας. Σύμφωνα με τις αρχές, τα κομμωτήρια, κουρεία, οι εξωτερικοί χώροι των μπαρ που αναμενόταν να ανοίξουν τη Δευτέρα, θα πρέπει να περιμένουν.

Φορώντας λευκό μπλουζάκι και κόκκινο καπέλο, όπως συνηθίζει όταν παίζει γκολφ, ο Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να δοκιμάζει την τύχη του στο γήπεδό του.

Σύμφωνα με το CNN – που κρατά τον σχετικό λογαριασμό – αυτή ήταν η 271η φορά που ο Τραμπ πήγε σε γήπεδο γκολφ κατά τη διάρκεια της θητείας του, κάτι που μεταφράζεται σε μια επίσκεψη ανά 4,6 ημέρες κατά μέσο όρο. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε παίξει γκολφ 333 φορές σε δύο θητείες, σύμφωνα με το NBC.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γράψει στο Τwitter ότι ακύρωσε το ταξίδι που είχε προγραμματίσει για το σαββατοκύριακο σε γήπεδο γκολφ στο Νιου Τζέρσι, εξαιτίας των κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού.

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020