Οκτώ ιστορίες ανθρώπων που… πέθαναν και ξεκίνησαν τη ζωή τους από την αρχή

Για κάποιος ανθρώπους το να ξεκινήσουν μία νέα ζωή δεν ταυτίζεται με απλές αναθεωρήσεις και «επίγειες ανακατατάξεις» αλλά με την θανάτωση αυτού που κάποτε υπήρξαν. Ο λόγος των σκηνοθετημένων αυτών θανάτων ήταν κυρίως το χρήμα ή τα… κάγκελα της φυλακής ή ακόμη και ο… φτερωτός θεός όπως στην περίπτωση ενός «βαρεμένου» από έρωτα -και όχι μόνο- άνδρα ο οποίος σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να αποδείξει στην πενθούσα φίλη του πόσο πολύ την αγαπούσε. Ο εν λόγω κύριος σκηνοθέτησε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κι ενώ η καλή του έκλαιγε γοερά στον τόπο του δυστυχήματος, εκείνος πετάχτηκε μπροστά της με ένα μπουκέτο μπαλόνια στο ένα χέρι κι ένα δαχτυλίδι αρραβώνων στο άλλο κάνοντας της πρόταση γάμου. Το εκπληκτικό είναι ότι εκείνη δέχθηκε…



Ο πολιτικός που πνίγηκε

Ο Τζον Στόουνχαουζ ήταν Βρετανός βουλευτής του Εργατικού κόμματος και, ως εκ τούτου, πυλώνας της κοινωνίας. Γιος δήμαρχου του Σαουθάμπτον και απόφοιτος του London School of Economics, υπήρξε πρώην Γενικός διευθυντής των Βρετανικών Ταχυδρομείων και υπηρέτησε ως γραμματέας στον υπουργό Αεροπορίας. Είχε φιλοδοξίες να γίνει πρωθυπουργός, αλλά τον εμπόδισαν προβλήματα στην προσωπική και πολιτική του ζωή. Ήταν παγιδευμένος σε έναν αποτυχημένο γάμο ενώ ήθελε να είναι με τη γραμματέα και ερωμένη του, Σίλα Μπάκλεϊ. Παίρνοντας έμπνευση από το μυθιστόρημα του Frederick Forsythe «The Day of the Jackal», ο Στόουνχαουζ αποφάσισε να δημιουργήσει μια εναλλακτική ταυτότητα με το όνομα A.J. Μάρκαμ, το όνομα ενός ψηφοφόρου του, την ταυτότητα του οποίου είχε κλέψει. Απέκτησε διαβατήριο με την υποτιθέμενη ταυτότητά του, άνοιξε αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να διοχετεύσει κρυμμένα κεφάλαια, και τελικά σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στη Φλόριντα τον Νοέμβριο του 1974.

Ο Τζον Στόουνχαουζ με την οικογένειά του

Όταν αναφέρθηκε ότι αγνοείται -υποτίθεται πως πνίγηκε, στα ανοικτά των ακτών του Μαϊάμι το 1974- όλος ο κόσμος της Μ. Βρετανίας σοκαρίστηκε. Ωστόσο, άρχισαν να εμφανίζονται στοιχεία που έδειχναν πως η υπόθεση ήταν τουλάχιστον περίεργη. Ο Στόουνχαουζ είχε αφήσει τα ρούχα του στην παραλία προκειμένου να κολυμπήσει, στη συνέχεια εξαφανίσθηκε και η πρώτη υπόθεση ήταν πως θα είχε πνιγεί ή ότι θα του είχε επιτεθεί καρχαρίας. Αρχικά λοιπόν, θεωρήθηκε πράγματι νεκρός. Η έρευνα, που ακολούθησε, ωστόσο, οδήγησε σε ένα σωρό θεωρίες. Μία απ΄αυτές ήταν πως ο Στόουνχαουζ υπήρξε κατάσκοπος της Τσεχοσλοβακίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και θέλησε να εξαφανισθεί διότι είχε μάθει ότι επρόκειτο να αποκαλυφθεί. Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν ασυμφωνίες στους λογαριασμούς ενός φιλανθρωπικού οργανισμού στον οποίο συμμετείχε, τα οικονομικά του οποίου βρέθηκαν, μετά από έλεγχο, σε πλήρη αταξία. Ξαφνικά, η εξαφάνιση του Στόουνχαουζ και ο υποτιθέμενος θάνατός του άρχισαν να φαίνονται πολύ βολικά γι΄ αυτόν. Ο Τζον Στόουνχαουζ εντοπίσθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 1974 στην Αυστραλία, όπου είχε καταφύγει με τη γραμματέα του και την ψεύτικη ταυτότητά του. Τελικά επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες απάτης.

Ο Τζον Στόουνχαουζ με την ερωμένη του

Κατά τη διάρκεια της εξαφάνισής του και της φυλάκισής του αργότερα, ο Στόουνχαουζ εξακολουθούσε να είναι ακόμα εν ενεργεία βουλευτής και όταν αποφυλακίσθηκε με εγγύηση, πήγε ακόμη και στο Κοινοβούλιο για να κάνει μια δήλωση σχετικά με την «παράξενη συμπεριφορά του και την ψυχιατρική αυτοκτονία». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Στόουνχαουζ ήταν πράγματι κατάσκοπος της Τσεχοσλοβακίας…

Ο Τζον Στόουνχαουζ

Ο συγγραφέας που πήδηξε στο γκρεμό

Ο Κεν Κέσεϊ, ήταν διάσημος συγγραφέας της Beat Generation, λογοτεχνικό κίνημα που έδρασε στην Αμερική κατά τις δεκαετίες του ‘50 και ‘60. Αν και στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια ολιγάριθμη ομάδα, η επίδραση της στην αμερικανική λογοτεχνία και κοινωνία ήταν αρκετά σημαντική ώστε να χαρακτηριστεί «καλλιτεχνική γενιά». Η Μπιτ γενιά θεωρείται πως δεν έδωσε απλώς ένα νέο ύφος στην αμερικανική λογοτεχνία αλλά προκάλεσε μια γενικότερη εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις της συντηρητικής κοινωνίας της δεκαετίας του ’50. Ειδικότερα, θεωρείται πως είχε ουσιαστική επιρροή στα μεταγενέστερα κινήματα των χίπις και του πανκ .

Ήταν ο συγγραφέας του έργου «Στη φωλιά του κούκου», που έγινε αργότερα η εμβληματική ταινία με τον Τζακ Νίκολσον στην, συγκλονιστικότερη ίσως, ερμηνεία της καριέρας του. Ήταν πασίγνωστος για τα άγρια πάρτι του με LSD ενώ φαίνεται να είχε πάρα πολλές ψυχεδελικές εμπειρίες με μια ομάδα φίλων του που ονόμασε Merry Pranksters (Ευτυχισμένοι πλακατζήδες).

Ο Κεν Κέσεϊ

Το 1965, ο Κέσεϊ συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας και σκέφθηκε μια …σπουδαία ιδέα για να αποφύγει τις συνέπειες του Νόμου. Πάρκαρε το αυτοκίνητό του κοντά σε ένα γκρεμό και άφησε ένα δακρύβρεχτο ποιητικό σημείωμα αυτοκτονίας στο κάθισμα, ελπίζοντας ότι οι Αρχές θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αυτοκτόνησε πέφτοντας στον γκρεμό. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο ενός φίλου του και κατευθύνθηκε προς το Μεξικό.

Δεν ήταν και το καλύτερο σχέδιο. Τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν εκτεταμένα με την «αυτοκτονία» του και οι Αρχές δεν πείσθηκαν πως είχε πράγματι αυτοκτονήσει. Πέρασαν οκτώ μήνες κυνηγώντας τον. Τελικά, ο Κέσεϊ, συνειδητοποιώντας ότι το σχέδιό του ήταν λίγο ηλίθιο, επέστρεψε στην Καλιφόρνια, όπου καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση.

Ο Κεν Κέσεϊ



Ο έμπορος με την ασθένεια των τρελών αγελάδων

Το 2013, ο Χοσέ Σαλβαδόρ Λαντίγκουα ανακοίνωσε στη γυναίκα του τα τρομερά νέα: είχε διαγνωστεί με την νόσο Creutzfeldt-Jakob ή, όπως είναι ευρέως γνωστή με την ασθένεια των τρελών αγελάδων.

Φαίνεται πως ο Λαντίγκουα δεν ήταν γενικά πολύ τυχερός. Ήταν κάποτε ιδιοκτήτης ενός μεγάλου καταστήματος επίπλων, αλλά η επιχείρησή του καταστράφηκε. Προσπάθησε επίσης να εξασφαλίσει δάνεια 2 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας ψεύτικα έγγραφα.

Με τις κατηγορίες και τη φυλακή να κρέμονται πάνω από το κεφάλι του είπε πως -τάχα- του είπαν πως είχε μόνον έξι μήνες ζωής. Όμως, προσέθεσε, πως… υπήρχε μια ακτίνα ελπίδας. Οι γιατροί του είχαν πει για μια χειρουργική επέμβαση που θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του. Θα πήγαινε στην Κολομβία όπου υπήρχε ένα γνωστό κέντρο ιατρικής καινοτομίας. Ο Λάντιγκουα έλεγε το παραμύθι μέχρι λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του, όταν ομολόγησε στη σύζυγό του ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν άρρωστος. Είχε προλάβει όμως να σκαρφισθεί ένα άλλο παραμύθι. Της είπε πως η αλήθεια ήταν ότι κυνηγούνταν από έναν αδίστακτο πράκτορα της CIA λόγω δράσης του ως ειδικού πράκτορα σε μια μυστική στρατιωτική οργάνωση. Επιπλέον, είχε σκοτώσει τον αρχηγό ενός καρτέλ ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του καθήκοντός του και τώρα εκβιαζόταν…

Έπεισε τη σύζυγό του ότι η λύση στα προβλήματά τους ήταν να σκηνοθετήσει τον θάνατό του και έτσι, τον Απρίλιο του 2013, πήγε στη Βενεζουέλα και αγόρασε ένα ψεύτικο πιστοποιητικό θανάτου και ένα εξίσου ψευδές πιστοποιητικό αποτέφρωσης. Στη συνέχεια, έπεισε τη σύζυγό του να υποβάλει αίτηση για «πιστοποιητικό θανάτου στο εξωτερικό» και άρχισε να εισπράττει τις αποζημιώσεις από τα επτά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που είχε προσεκτικά και μεθοδικά συνάψει πριν από την εξαφάνισή του.

Εν τω μεταξύ, ο Λαντίγκουα πλήρωσε 5.000 δολάρια για να μεταφερθεί αυτός και η γυναίκα του λαθραία στις ΗΠΑ με ένα αλιευτικό σκάφος και εκεί αγόρασε μια νέα ταυτότητα. Πιάστηκε όταν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα πλαστά του έγγραφα για να υποβάλει αίτηση για νόμιμο διαβατήριο. Παρόλο που συνελήφθησαν και οι δύο, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η σύζυγος του Λαντίγκουα ενεργούσε με την πεποίθηση ότι η ζωή τους βρισκόταν σε κίνδυνο και ότι εκείνη ήταν περισσότερο θύμα παρά δράστης αδικήματος. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, ενώ ο Λαντίγκουα καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 14 ετών για απάτη.

Ο Χοσέ Σαλβαδόρ Λαντίγκουα και η σύζυγός του



Ο δήμαρχος και το διαβητικό κώμα



Μερικές φορές όταν είσαι «νεκρός», είναι καλύτερα να παραμείνεις «νεκρός». Το 2010, ο Λένιν Καρμπαγίδο κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε ομαδικό βιασμό έξι χρόνια νωρίτερα. Οι συγγενείς του, ωστόσο, έφτιαξαν ένα πλαστό πιστοποιητικό θανάτου που έδειχνε πως είχε πεθάνει από διαβητικό κώμα και μετά πια, κανείς δεν ασχολούνταν με το θέμα. Είχε γλιτώσει.

Ο Λένιν Καρμπαγίδο



Κι αυτό θα ήταν το τέλος της ιστορίας αν δεν αποφάσιζε να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος του San Agustin Amatengo, του Μεξικό, το 2013. Είχε κάνει φωτογράφιση για την υποψηφιότητά του και οι αφίσες με την εικόνα του κυκλοφόρησαν σε όλη την πόλη. Ο Καρμπαγίδο κέρδισε τις εκλογές οριακά και μετά… ο καινούργιος κόσμος του έγινε συντρίμμια.

Από την προεκλογική του εκστρατεία



Οποιοσδήποτε πολίτης, ή αντίπαλος υποψήφιος, θα μπορούσε να ψάχνει πληροφορίες για τον Λένιν Καρμπαγίδο και να μη βρίσκει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Υπήρχε, ωστόσο, ένας Λενινγκουέρ Καρμπαγίδο… Σύντομα έγινε σαφές ότι το πιστοποιητικό θανάτου ήταν πλαστό. Ξαφνικά, ο εκλεγμένος δήμαρχος απέφευγε τον τηλεοπτικό φακό και σταμάτησε να απαντά σε τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους. Ο Καρμπαγίδο συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ψευδή μαρτυρία και η υπόθεση βιασμού άνοιξε ξανά.



Ο Ψυχολόγος και η σύζυγος με την τεφροδόχο

Ο Στέφεν Κέλαγουεϊ ήταν ψυχολόγος που ζούσε μία ζωή πολύ καλού επιπέδου, έχοντας έσοδα από την συμβουλευτική του δραστηριότητα και την ακίνητη ιδιοκτησία του. Αλλά ήταν προφανώς της άποψης ότι ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετά χρήματα, οπότε συμπλήρωνε το εισόδημά του διεκδικώντας ψευδείς παροχές πρόνοιας!

Χρησιμοποίησε τα επιπλέον χρήματα για να πάει την τρίτη σύζυγό του στη Μόσχα για πλαστική αυξητικής στήθους. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, φοβόταν ότι οι Αρχές επρόκειτο να αποκαλύψουν την απάτη του, οπότε εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να σκηνοθετήσει τον θάνατό του.

Ο Στέφεν Κέλαγουεϊ με τη σύζυγό του

Έτσι, έστειλε τη σύζυγό του μόνη της πίσω στην πατρίδα και εκείνη ανέφερε στις αρμόδιες Αρχές τον θάνατό του. Είχε μάλιστα φέρει μαζί της ένα πλαστό πιστοποιητικό θανάτου και μία τεφροδόχο, που (υποτίθεται) περιείχε τις στάχτες του. Ο Kέλαγουεϊ είχε δωροδοκήσει έναν αξιωματούχο του νεκροτομείου με ένα μπουκάλι βότκα για να ταιριάξει τα στοιχεία ενός νεκρού άστεγου με τα στοιχεία του δικού του διαβατηρίου του και να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου με ασαφείς λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία.

Το σχέδιο είσπραξης αποζημίωσης από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής ύψους 1,7 εκατομμυρίων λιρών εγκαταλείφθηκε γρήγορα αφού οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν περαιτέρω την υπόθεση.

Ο Κέλαγουεϊ αποκαλύφθηκε τελικά ότι ζούσε κοντά σε αεροδρόμιο της Μπανγκόκ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν η μητριά του που αποκάλυψε ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Είχε πλαστό διαβατήριο, αλλά επειδή ήταν αυτό ενός πεθαμένου 7χρονου αγοριού, δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή κάλυψης. Απελάθηκε πίσω στη Βρετανία, όπου καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση. Η γυναίκα του τιμωρήθηκε με αναστολή αφού ο δικαστής δέχθηκε ότι είχε εξαναγκασθεί από εκείνον να εκτελέσει το σχέδιό του.

Ο businessman και το κανό

Ο Τζον Ντάργουιν εξαφανίστηκε στη διάρκεια ενός ταξιδιού με κανό στη Βόρεια Θάλασσα το 2002, αφήνοντας πίσω του τη γυναίκα του και δύο γιους.

Στην πραγματικότητα, κρυβόταν σε ένα ακίνητο που είχε μαζί με τη σύζυγό του, όχι μακριά από το σπίτι της οικογένειας. Είχε πείσει τη σύζυγό του, την Άννα, ότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν από τα συσσωρευμένα χρέη, που προκλήθηκαν από τις αποτυχημένες επιχειρήσεις του, ήταν να διεκδικήσει την ασφάλεια ζωής. Την διαβεβαίωσε ότι θα χρειαζόταν να κρυφτεί μόνο για λίγες εβδομάδες μέχρι να καταβληθεί η αποζημίωση, αλλά τελικά παρέμεινε κρυμμένος για τέσσερα χρόνια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η σύζυγός του προσποιούνταν στους φίλους τους, στους γείτονες ακόμη και στους δύο γιους τους ότι ο σύζυγός της ήταν νεκρός.

Ο Τζον Ντάργουιν

Το 2006, ο Ντάργουιν σκέφθηκε ένα νέο σχέδιο. Έκανε αίτηση για διαβατήριο στο όνομα ενός νεκρού παιδιού και σχεδίασε μια νέα ζωή γι΄αυτόν και τη γυναίκα του στον Παναμά. Και πάλι, η Άννα συμφώνησε. Οι δυο τους μάλιστα φωτογραφήθηκαν στον Παναμά. Αλλά το 2007, ο Ντάργουιν αποφάσισε ότι ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα. Επέστρεψε στην Αγγλία, όπου ξαφνικά επανεμφανίστηκε, προσποιούμενος ότι έπασχε από αμνησία. Αυτό όμως άφησε την γυναίκα του ξεκρέμαστη και σε πολύ δύσκολη θέση. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε πολύ γρήγορα και κατηγορήθηκαν και οι δύο για απάτη. Τόσο ο Τζον Ντάργουιν όσο και η σύζυγός του καταδικάστηκαν για απάτη και φυλακίστηκαν. Η Άννα καταδικάστηκε σε μεγαλύτερη ποινή επειδή δήλωσε αθώα στο Δικαστήριο.

Ο Τζον Ντάργουιν και η σύζυγός του

Καλύτερη νεκρή, παρά στη χορωδία!

Η 27χρονη Άλισον Ματέρα είχε κουραστεί με την εμπλοκή της στην εκκλησία στο Hudson στη Φλόριντα και δεν ήθελε πλέον να είναι μέλος της χορωδίας. Αντί απλώς να είναι ειλικρινής και να παραιτηθεί, η Ματέρα είπε στη χορωδία ότι έχει καρκίνο και πως για τους 12 μήνες της χημειοθεραπείας θα εμφανιζόταν περιστασιακά στην Εκκλησία για να τους ενημερώνει σχετικά με την κατάστασή της. Καθώς το 2007 έφθανε στο τέλος του, η Ματέρα είπε στην εκκλησία της ότι εγκατέλειπε τη θεραπεία και πως θα λάμβανε νοσοκομειακή περίθαλψη. Στη συνέχεια, στις 18 Ιανουαρίου του 2008, ο διευθυντής της χορωδίας έλαβε ένα τηλεφώνημα σύμφωνα με το οποίο η Ματέρα είχε πεθάνει στις 7:04 μ.μ. Μετά τον «θάνατό» της ο διευθυντής της χορωδίας έλαβε ένα ακόμα τηλέφωνα από μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν η αδελφή της Ματέρα, η οποία του είπε ότι η σωρός της θα σταλεί στους γονείς της, οπότε εάν η εκκλησία ήθελε να κάνει ένα μνημόσυνο για εκείνη, θα ήταν χωρίς το σώμα της.

Ένα περίεργο πράγμα που οι άνθρωποι παρατήρησαν στις κλήσεις ήταν ότι οι φωνές της νοσοκόμας και της αδελφής της Ματέρα έμοιαζαν πολύ και οι δύο τους ακούγονταν σαν τη… Ματέρα. Φυσικά κανείς δεν είπε τίποτα για αυτό, ποιος θα μπορούσε άλλωστε να πει ψέματα για κάτι τόσο σοβαρό, όπως ο θάνατος από καρκίνο; Η χορωδία της Εκκλησίας λοιπόν η οποία αποτελούνταν από μερικούς από τους στενότερους φίλους της Ματέρα, συγκεντρώθηκε για το μνημόσυνο. Και τώρα αρχίζει το καλό…

Η Άλισον Ματέρα

Ένα άτομο που εμφανίστηκε ήταν η αδελφή της Ματέρα, που ήταν ίδια με τη θανούσα! Ο λόγος φυσικά που έμοιαζε με τη Ματέρα ήταν επειδή στην πραγματικότητα ήταν η Ματέρα! Ήταν περίεργη για το ποιος θα παρευρεθεί στην κηδεία της και εκεί είχε τη μοναδική ευκαιρία να το μάθει. Η Αστυνομία κλήθηκε μετά το μνημόσυνο και βρήκε τη Ματέρα ζωντανή και καλά στο διαμέρισμά της. Είπε ότι πλαστογράφησε το θάνατό της επειδή δεν ήθελε να είναι μέλος της χορωδίας και σκέφθηκε ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μην πληγώσει τα συναισθήματα των ανθρώπων. Τελικά τη γλίτωσε και δε συνελήφθη για εξαπάτηση -επειδή κρίθηκε ότι οι πράξεις ήταν αποτέλεσμα των ψυχολογικών της διαταραχών…

Ο αόρατος συγγραφέας…

Ο Φίλιπ Σεσσαρέτζο υπηρέτησε στο Βασιλικό Βρετανικό Πυροβολικό και αφού απέτυχε δύο φορές να γίνει δεκτός στην περιβόητη SAS, ένα ειδικό τμήμα του βρετανικού στρατού με την ονομασία «The Regiment», παραιτήθηκε από τον στρατό. Αργότερα εργάσθηκε ως μισθοφόρος, μαζί με πρώην μέλη της SAS, παρέχοντας τις υπηρεσίες του από τη Σρι Λάνκα ως το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, εκπαιδεύοντας Μουτζαχεντίν στον πόλεμο με τη Ρωσία Στη δεκαετία 1980-1990 ενεπλάκη στις πολεμικές συρράξεις στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία.



Ο Φίλιπ Σεσσαρέτζο



Σκηνοθέτησε τον θάνατό του το 1993, αφού φάνηκε πως είχε σκοτωθεί από την έκρηξη ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου στη Βοσνία. Ο λόγος φαίνεται πως ήταν ότι δεν ήθελε να πληρώνει τα έξοδα συντήρησης του οικογενειακού σπιτιού, όπου έμενε η εν διαστάσει σύζυγός του και τα παιδιά του. Ο Σεσσαρέτζο θεωρούνταν νεκρός για την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά στην πραγματικότητα, είχε εγκατασταθεί στο Βέλγιο και ήταν τώρα ο Τομ Καργιου, ένας διάσημος συγγραφέας. Ο Σεσσαρέτζο ως Κάργιου έγραψε το βιβλίο «Jihad !,» – με τη βοήθεια ghost writer – ένα best-seller των New York Times. Εκεί ισχυρίστηκε ότι υπηρέτησε στη SAS, εκπαιδεύοντας τους Μουτζαχεντίν να πολεμήσουν τους Σοβιετικούς κατά τη διάρκεια της εισβολής στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το βιβλίο κυκλοφόρησε μια ημέρα πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το βιβλίο του

Οι εξειδικευμένες γνώσεις του καθώς και η υψηλή δημοτικότητα του βιβλίου του τον έκαναν περιζήτητο καλεσμένο σε πολλές τηλεοπτικές ειδησεογραφικές εκπομπές. Όμως σε μια από τις συνεντεύξεις του τα παιδιά του Σεσσαρέτζο αναγνώρισαν εμβρόντητα στη μικρή οθόνη στο πρόσωπου του διάσημου συγγραφέα Κάργιου τον πατέρα τους. Ο Σεσσαρέτζο, μετά την αποκάλυψη της απάτης του αποχώρησε από τα φώτα της δημοσιότητας και έζησε στο Βέλγιο σε συνθήκες φτώχειας. Πέθανε από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα το 2009 και ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα…

Ο Φίλιπ Σεσσαρέτζο

