Οργή κατά Τραμπ: Αφού έκανε ρατσιστικό tweet, στη συνέχεια το διέγραψε

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας απ’ τους υποστηρικτές του να φωνάζει «λευκή δύναμη».

Στη συνέχεια ωστόσο το διέγραψε, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει ότι ο πρόεδρος δεν είχε ακούσει την επίμαχη ατάκα στο βίντεο.

Ένας χρήστης του Twitter κοινοποίησε το βίντεο, το οποίο φαίνεται πως έχει τραβηχτεί σε ιδιωτικό χώρο για ενηλικιωμένους στη Φλόριντα, και καταγράφει την αψιμαχία μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του αμερικανού προέδρου.

Στα πλάνα διακρίνεται, από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ένας άνδρας που οδηγεί όχημα γκολφ, το οποίο είναι διακοσμημένο με πλακάτ που γράφουν «Trump 2020» και «America First» και στον οποίο φωνάζουν διαδηλωτές αποκαλώντας τον «ρατσιστή».

«Λευκή δύναμη», τους απαντά εκείνος δύο φορές.

«Λευκή δύναμη, λευκή δύναμη. Το ακούσατε αυτό;» αντιδράει ένας από τους διαδηλωτές.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 27, 2020