Δένδιας: Κοινή αντίληψη Αθήνας – Τύνιδας για τη Λιβύη – Μόνη λύση η αποχώρηση της Τουρκίας

Δεκτός από τον Πρόεδρο της Τυνησίας Καΐς Σαϊέντ έγινε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην χώρα.

Ο Νίκος Δένδιας στις δηλώσεις του σημείωσε ότι είχε με τον Τυνήσιο πρόεδρο μια μακρά και ειλικρινή συζήτηση για τις προοπτικές των δύο χωρών.

«Συζητήσαμε για το πώς μπορούμε προχωρήσουμε μπροστά και να βρούμε περαιτέρω σημεία σύγκλισης. Για το πώς η Ελλάδα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να βοηθήσει την Τυνησία να αντιμετωπίσει όχι μόνο την κρίση της πανδημίας COVID-19, την οποία η Τυνησία αντιμετώπισε με εξαιρετική επιτυχία, αλλά και για τη δημιουργία ανάπτυξης στην οικονομία της Τυνησίας και ενός καλύτερου μέλλοντος για τον λαό της Τυνησίας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

«Είχα επίσης την ευκαιρία να συζητήσω με την τον Πρόεδρο της χώρας την κατάσταση στη Λιβύη και τη Μεσόγειο. Πρέπει να πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα την θέση αρχής της Τυνησίας ότι η παρουσία ξένων δυνάμεων και οι ξένες επεμβάσεις στη Λιβύη δεν οδηγούν πουθενά, είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο και δεν δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για τον Λιβυκό λαό. Μόνο με την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και ιδίως της Τουρκίας από τη Λιβύη, υπάρχει η ευκαιρία να βρεθεί μια λύση που να προέρχεται από τους Λίβυους σε αυτήν την κρίση.

FM @NikosDendias cordially received by #Tunisia President K.Saied in #Tunis –exchange of views on regional issues, further enhancing 🇬🇷🇹🇳coop discussed/ Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρόεδρο Τυνησίας K.Saied–ανταλλαγή απόψεων για περιφ. θέματα,περαιτέρω ενίσχυση διμερούς συνεργασίας pic.twitter.com/DtFvprSEuz

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 29, 2020