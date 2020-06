Κοροναϊός : Επιστρέφει ο τρόμος – Πάνω από μισό εκατ. θάνατοι, ξεπερνούν τα 10 εκατ. τα κρούσματα

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του κοροναϊού σε όλο τον κόσμο, καθώς πανδημία, αντί να υποχωρεί μοιάζει να μπαίνει σταδιακά σε μία νέα φάση έξαρσης.

Την ώρα, που ο πλανήτης ανακάμπτει από το πρώτο καταστροφικό κύμα της πανδημίας, και χωρίς ακόμα να έχει στη διάθεσή του ούτε φάρμακο ούτε εμβόλιο, ένα δεύτερο κύμα βρίσκεται προ των πυλών.

Το δεύτερο αυτό κύμα είναι ακόμα πιο αδυσώπητο: χτυπά εξίσου χώρες που αντιμετώπισαν υποδειγματικά τον κοροναϊό (όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και το Ισραήλ), περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν χτυπηθεί τόσο πολύ (όπως τα Βαλκάνια και η Λατινική Αμερική) και χώρες που ακόμα δεν έχουν συνέλθει από το πρώτο κύμα (όπως οι ΗΠΑ).

Τρομάζουν οι αριθμοί

Κι αυτό, ενώ ο κοροναϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη.Έξι μήνες σχεδόν μετά την πρώτη ειδοποίηση της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ύπαρξη μιας «ιογενούς πνευμονίας» στην πόλη Ουχάν, η πανδημία του νέου κοροναϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 500.000 θανάτους και πάνω από 10.000.000 κρούσματα παγκοσμίως.

Την ίδια ώρα ο ρυθμός εξάπλωσης (R0) έχει διπλασιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τις 21 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μόνο τις τελευταίες έξι ημέρες έχουν καταγραφεί ένα εκατομμύριο νέα κρούσματα κοροναϊού, ενώ χθες Κυριακή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο ρεκόρ επιβεβαιωμένων μολύνσεων σε όλον τον κόσμο μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο : «Σήμερα αναφέρουμε αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες σε όλο τον κόσμο (189.077 μολύνσεις), με αρκετές χώρες να αναφέρουν τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων σε διάστημα εικοσιτετραώρου», ανέφερε αργά χθες Κυριακή ο ΠΟΥ στον καθημερινό του απολογισμό.

Η χώρα με τους περισσότερους θανάτους

Η χώρα που έχει καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία με 1.109 νεκρούς, το Μεξικό (602) και οι ΗΠΑ (454).

Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 125.709 θανάτους και 2.534.981 κρούσματα.

Μετά τις ΗΠΑ, η πλέον πληγείσα χώρα είναι η Βραζιλία με 57.070 νεκρούς και 1.313.667 κρούσματα, η Βρετανία με 43.550 νεκρούς (311.151 κρούσματα), η Ιταλία με 34.738 νεκρούς (240.310 κρούσματα) και η Γαλλία με 29.778 νεκρούς (199.343 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά επισήμως 83.500 κρούσματα (62 νέα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής) και 4.634 θανάτους (κανέναν νέο).

Η Ευρώπη έχει καταγράψει 196.085 θανάτους και 2.642.741 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 134.277 θανάτους (2.638.191 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 110.883 νεκρούς (2.438.389 κρούσματα), η Ασία 33.107 νεκρούς (1.218.767 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 15.505 νεκρούς (730.977 κρούσματα), η Αφρική 9.520 νεκρούς (379.795 κρούσματα), η Ωκεανία 133 νεκρούς (9.158 κρούσματα).

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι ειδικοί χτυπούν τον «κώδωνα του κινδύνου» για τα νέα κρούσματα και τις εξάρσεις.

Η χώρα μας «πολιορκείται» κυριολεκτικά από τον ιό, καθώς η πανδημία γνωρίζει έξαρση στα Βαλκάνια.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία σε πολίτες και επιστήμονες ενόψει του πλήρους ανοίγματος των συνόρων για τον τουρισμό από την 1η Ιουλίου. Πέρα από την υποδοχή ταξιδιωτών από διεθνείς προορισμούς σε αεροδρόμια και λιμάνια, την Τετάρτη 1η Ιουλίου προβλέπεται να ανοίξουν ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων. Υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται το άνοιγμα των συνοριακών σταθμών σε Κρυσταλλοπηγή, Νυμφαίο, Καστανιές και Κήπους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύο από τα δέκα κρούσματα της Κυριακής είναι εισαγόμενα από πρόσφατο ταξίδι στην Αλβανία.

Παράλληλα, μεμονωμένα κρούσματα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και στα νησιά μας με περιστατικά στη Σύρο, τη Λέσβο, την Αίγινα και την Κρήτη.

Έξι μήνες κοροναϊός: Το χρονολόγιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στο μεταξύ, ένα χρονολόγιο, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ημερομηνίες βασικών ιατρικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων των τελευταίων έξι μηνών ενόσω η πανδημία εξαπλωνόταν σε όλο τον πλανήτη:

31 Δεκεμβρίου 2019: Η Κίνα ειδοποιεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 κρούσματα μιας «ιογενούς πνευμονίας» στην κεντρική πόλη Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι. Οι αρχές κλείνουν μια αγορά στην πόλη την επόμενη μέρα, αφού ανακαλύπτουν ότι ορισμένοι ασθενείς είναι προμηθευτές ή έμποροι.

11 Ιανουαρίου 2020: Ένας 61χρονος καταγράφεται ως ο πρώτος θάνατος εξαιτίας της νόσου. Προκαταρκτικές εργαστηριακές δοκιμές, που αναφέρουν κινεζικά κρατικά μέσα, κάνουν λόγο για έναν νέο τύπο κορονοϊού.

13 Ιανουαρίου: Μια Κινέζα μπαίνει σε καραντίνα στην Ταϊλάνδη, η πρώτη ανίχνευση του ιού εκτός Κίνας.

15 Ιανουαρίου: Η Ιαπωνία επιβεβαιώνει το πρώτο κρούσμα μόλυνσης.

20 Ιανουαρίου: Η Νότια Κορέα επιβεβαιώνει το πρώτο κρούσμα μόλυνσης.

22 Ιανουαρίου: Ο ΠΟΥ συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δηλώνει ότι ο νέος κορονοϊός δεν συνιστά ακόμη μια διεθνή έκτακτη ανάγκη.

23 Ιανουαρίου: Η Κίνα επιβάλει lockdown για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουχάν και την Χουμπέι καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται σε 18.

24 Ιανουαρίου: Τα πρώτα κρούσματα στην Ευρώπη αναφέρονται στη Γαλλία.

25 Ιανουαρίου: Η Κίνα απαγορεύει το εμπόριο άγριων ζώων μετά τον εντοπισμό του ιού σε μια αγορά ζώων στην Ουχάν. Οι διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους παρατείνονται για εργαζόμενους και σχολεία. Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ ανακοινώνει μέτρα για τον περιορισμό συνδέσεων με την Κίνα.

27 Ιανουαρίου: Οι ΗΠΑ εκδίδουν ταξιδιωτική προειδοποίηση κατά της Κίνας, μια μέρα μετά αφότου πέντε άτομα που βρίσκονταν στην Ουχάν, γίνονται τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Αμερική.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσει ο ΠΟΥ

30 Ιανουαρίου: Ο ΠΟΥ κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία.

1 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ, Σιγκαπούρη, Ρωσία και Αυστραλία απαγορεύουν την είσοδο ξένων ταξιδιωτών που προσφάτως επισκέφτηκαν την Κίνα.

2 Φεβρουαρίου: Ένας 44χρονος πεθαίνει στις Φιλιππίνες, ο πρώτος θάνατος εκτός Κίνας.

3 Φεβρουαρίου: Περίπου 393 δισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίζονται από τον κινεζικό χρηματιστηριακό δείκτη αναφοράς, με το γιουάν και τις τιμές των εμπορευμάτων να καταγράφουν βουτιά την πρώτη μέρα εμπορικών συναλλαγών μετά τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους.

4 Φεβρουαρίου: Το Χονγκ Κονγκ αναφέρει τον πρώτο θάνατο. Το Μακάο κλείνει τα καζίνο. Η American Airlines Group και η United Airlines Holdings Inc αναστέλλουν πτήσεις προς το Χονγκ Κονγκ.

Το «Diamond Princess»

5 Φεβρουαρίου: Περίπου 3.700 επιβάτες μπαίνουν σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας μετά από τη διάγνωση 10 ατόμων με την νόσο. Περισσότεροι από 700 επιβάτες τελικά διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό και 14 πέθαναν. Οι επιβάτες στο πλοίο μένουν σε καραντίνα για σχεδόν ένα μήνα.

7 Φεβρουαρίου: Ο Λι Γουενλιάνγκ, ένας Κινέζος οφθαλμίατρος, ο οποίος είχε δεχθεί επίπληξη επειδή εξέδωσε έγκαιρη προειδοποίηση για το ξέσπασμα του ιού στην Ουχάν, πεθαίνει, πυροδοτώντας πένθος και σπάνιες εκδηλώσεις θυμού κατά της κυβέρνησης.

7 Φεβρουαρίου: Ράφια των σούπερ μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ αδειάζουν καθώς οι κάτοικοι συσσωρεύουν χαρτί υγείας και άλλες προμήθειες.

11 Φεβρουαρίου: Ο ανώτερος ιατρικός σύμβουλος της κινεζικής κυβέρνησης λέει στο - ότι το ξέσπασμα του ιού μπορεί να έχει τελειώσει έως τον Απρίλιο.

12 Φεβρουαρίου: Μια Ιρανή πεθαίνει από ύποπτη λοίμωξη κορονοϊού, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα IRAN, στον πρώτο θάνατο που συνδέεται με την νόσο στην Ισλαμική Δημοκρατία.

15 Φεβρουαρίου: Ένας ηλικιωμένος Κινέζος τουρίστας που νοσηλεύεται στη Γαλλία γίνεται ο πρώτος θάνατος που αναφέρεται στην Ευρώπη.

19 Φεβρουαρίου: Μια ραγδαία άνοδος των λοιμώξεων στη Νότια Κορέα που συνδέεται με την «Εκκλησία Σιντσεοντζί του Χριστού» στην πόλη Ντεγκού, χαρακτηρίζεται ως «υπερ-διάδοση». Η Νότια Κορέα επιδιώκει αργότερα να ασκήσει κατηγορίες ανθρωποκτονίας εναντίον των επικεφαλής της εν λόγω Εκκλησίας.

Η εμφάνιση στην Ιταλία

22 Φεβρουαρίου: Οι ιταλικές αρχές αποκλείουν τις πληγείσες βόρειες περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Βένετο.

24 Φεβρουαρίου: Το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ομάν και το Ιράκ καταγράφουν τις πρώτες τους μολύνσεις, όλα άτομα που είχαν βρεθεί στο Ιράν. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι το ξέσπασμα μπορεί ακόμη να αντιμετωπιστεί, επιμένοντας ότι είναι πρόωρο να κηρυχθεί πανδημία η COVID-19.

25 Φεβρουαρίου: Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ προειδοποιούν τους Αμερικανούς να αρχίσουν να προετοιμάζονται για εξάπλωση του ιού, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στον τόνο. Η Αυστρία, η Ελβετία και η Κροατία αναφέρουν τα πρώτα τους κρούσματα.

26 Φεβρουαρίου: Ο αριθμός των νέων λοιμώξεων εκτός της Κίνας ξεπερνούν για πρώτη φορά εκείνους που βρίσκονται εντός αυτής. Η Ιταλία και το Ιράν αναδύονται ως νέα επίκεντρα.

28 Φεβρουαρίου: Ο δείκτης S&P 500 υφίσταται τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση μετά την οικονομική κρίση του 2008 λόγω φόβων για παγκόσμια ύφεση. Περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίζονται από την παγκόσμια αγοραία αξία.

1 Μαρτίου: Ένα γηροκομείο κοντά στο Σιάτλ αποκλείεται αφού δύο θάνατοι καταγράφονται στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, που θεωρούνται οι πρώτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο.

2 Μαρτίου: Ο νέος κοροναϊός φαίνεται να εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα έξω από την Κίνα από ό,τι στο εσωτερικό της, αλλά μπορεί ακόμα να συγκρατηθεί, λέει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Μείωση επιτοκίων από τη Fed

3 Μαρτίου: Σε μια κίνηση έκπληξη, η Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) μειώνει τα επιτόκια κατά μισή εκατοστιαία μονάδα για να προσπαθήσει να αποτρέψει μια οικονομική κατάρρευση λόγω επιδημίας. Οι αγορές συνεχίζουν να καταρρέουν.

4 Μαρτίου: Ένας κατοικίδιος σκύλος σε καραντίνα στο Χονγκ Κονγκ, στην πρώτη ύποπτη περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε ζώο.

5 Μαρτίου: Η Καλιφόρνια κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι προσευχές της Παρασκευής ακυρώνονται στην ιερή πόλη των σιιτών, Κερμπάλα μετά τον πρώτο θάνατο στη Βαγδάτη του Ιράκ.

6 Μαρτίου: Ο αριθμός των μολυσμένων ατόμων υπερβαίνει τα 100.000 παγκοσμίως. Οι θάνατοι φτάνουν τους 3.400.

9 Μαρτίου: Οι τιμές του αργού γκρεμίζονται κατά 25%, στην μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Πόλεμο του Κόλπου του 1991, καθώς Σαουδική Αραβία και Ρωσία ξεκινούν έναν πόλεμο τιμών. Η Μόσχα αρνείται μια μεγαλύτερη μείωση παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ + για να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση της ζήτησης πετρελαίου λόγω της επιδημίας.

10 Μαρτίου: «Όλη η Ιταλία είναι τώρα κλειστή», αναφέρει τίτλος στην εφημερίδα Corriere della Sera καθώς η Ρώμη επιβάλλει τους αυστηρότερους ελέγχους σε δυτικό έθνος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

11 Μαρτίου: Η Τράπεζα της Αγγλίας μειώνει τα επιτόκια κατά μισή εκατοστιαία μονάδα. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώνει δαπάνες προϋπολογισμού για να αποτρέψει μια ύφεση.

12 Μαρτίου: Ο 48χρονος Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μπαίνει σε καραντίνα για δύο εβδομάδες αφού η γυναίκα του, Σόφι, βρίσκεται θετική στον ιό.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ

13 Μαρτίου: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να αποδεσμεύσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή βοήθεια.

14 Μαρτίου: Γαλλία και Ισπανία επιβάλλουν, μετά την Ιταλία, lockdown σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, η Αυστραλία δίνει εντολή σε ξένους ταξιδιώτες να τεθούν σε απομόνωση και άλλες χώρες επεκτείνουν τις απαγορεύσεις εισόδου για να προσπαθήσουν να σταματήσουν τη διάδοση του ιού.

15 Μαρτίου: Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, οι δύο μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, διατάζουν το κλείσιμο εστιατορίων, μπαρ, θεάτρων και κινηματογραφικών αιθουσών. Η Fed μειώνει ξανά τα επιτόκια.

17 Μαρτίου: Ο Τραμπ προτείνει να βοηθήσει τους Αμερικανούς στέλνοντας επιταγές έως 1.000 δολαρίων η καθεμία. Η Βραζιλία αναφέρει τον πρώτο της θάνατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την είσοδο ταξιδιωτών εκτός μπλοκ.

19 Μαρτίου: Ο αριθμός των νεκρών της Ιταλίας ξεπερνά αυτόν της Κίνας. Η Ρωσία καταγράφει τον πρώτο θάνατο. Ο ιός έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 170 χώρες.

20 Μαρτίου: Η Καλιφόρνια εκδίδει μια άνευ προηγουμένου «εντολή κατ οίκον περιορισμού» σε ολόκληρη την πολιτεία και η πολιτεία της Νέας Υόρκης διατάζει το κλείσιμο μη απαραίτητων επιχειρήσεων.

24 Μαρτίου: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε ανακοινώνουν την αναβολή των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2020. Η Ινδία μπαίνει σε καθεστώς lockdown.

25 Μαρτίου: Ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που χαρακτηρίζεται «το μεγαλύτερο πακέτο διάσωσης στην αμερικανική Ιστορία», εγκρίνεται από το Κογκρέσο.

27 Μαρτίου: Η Νότια Αφρική ξεκινά να επιβάλλει πανεθνικό lockdown. Η Κένυα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού εντός των πόλεων.

2 Απριλίου: Τα κρούσματα παγκοσμίως ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο καθώς οι θάνατοι αυξάνονται στις ΗΠΑ και τη δυτική Ευρώπη.

5 Απριλίου: Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, 55 ετών, εισάγεται στο νοσοκομείο με κορονοϊό μετά από πυρετό και βήχα για περισσότερες από 10 ημέρες. Μπαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας και νοσηλεύεται έως τις 12 Απριλίου.

6 Απριλίου: Το κρουαζιερόπλοιο Ruby Princess, η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή μολύνσεων στην Αυστραλία και στόχος ποινικής έρευνας, ελλιμενίζεται νότια του Σίδνεϊ για να λάβει βοήθεια για άρρωστα μέλη του πληρώματος.

7 Απριλίου: Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η COVID-19 σκοτώνει Αφροαμερικανούς σε υψηλότερο ποσοστό από τον γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Ανοίγει η Ουχάν

8 Απριλίου: Η Ουχάν ξανανοίγει. Οι 11 εκατομμύρια κάτοικοι της πόλης μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους για πρώτη φορά μετά από μήνες.

10 Απριλίου: Οι παγκόσμιοι θάνατοι φτάνουν τις 100.000 και οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις υπερβαίνουν τα 1,6 εκατομμύρια.

13 Απριλίου: Λιγοστές ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς. Η Ισπανία επιτρέπει την επανεκκίνηση δραστηριοτήτων στους κλάδους κατασκευών, ενώ Αυστρία και Ιταλία επιτρέπουν την επαναλειτουργία ορισμένων καταστημάτων. Τα παιδιά στην Δανία μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο.

14 Απριλίου: Ο Τραμπ σταματά τη χρηματοδότηση στον ΠΟΥ για τον χειρισμό της πανδημίας, και ειδικοί σε μολυσματικές ασθένειες τον κατακεραυνώνουν για την απόφασή του.

23 Απριλίου: Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι επιστήμονες πρέπει να διερευνήσουν αν η ένεση με απολυμαντικό μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με COVID-19, τρομοκρατώντας επαγγελματίες γιατρούς που ανησυχούν ότι μερικοί άνθρωποι θα δηλητηριαστούν με χλωρίνη.

25 Απριλίου: Οι παγκόσμιοι θάνατοι ξεπερνούν τις 200.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια.

4 Μαΐου: Η J. Crew Group Inc υποβάλλει αίτηση πτώχευσης, καθώς το προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων τις στοιχίζει σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, η Neiman Marcus Group και η J.C. Penney Co Inc φτάνουν επίσης στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης.

8 Μαΐου: 20,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάνονται στις ΗΠΑ μέσα στον Απρίλιο, η πιο απότομη πτώση μετά την Μεγάλη Ύφεση. Ο δείκτης ανεργίας αυξάνεται στο 14,7%.

9 Μαΐου: Η Avianca Holdings, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Λατινικής Αμερικής, υποβάλλει αίτημα πτώχευσης. Θα ακολουθήσει στις 26 Μαΐου ο LATAM Airlines Group, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της ηπείρου.

11 Μαΐου: Χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στο θεματικό πάρκο της Disneyland στη Σαγκάη, το πρώτο που άνοιξε ξανά η Walt Disney Co μετά την επιβολή απαγορεύσεων μετακίνησης.

ΠΟΥ: Ο ιός μπορεί να γίνει ενδημικός

13 Μαΐου: Ο ιός μπορεί να γίνει ενδημικός όπως ο ιός HIV και να μην εξαφανιστεί ποτέ, ανακοινώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

14 Μαΐου: Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για μια επικείμενη κρίση ψυχικής ασθένειας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι περιβάλλονται από θάνατο και ασθένειες και εξαναγκάζονται σε απομόνωση, φτώχεια και άγχος.

15 Μαΐου: Οι παγκόσμιοι θάνατοι ξεπερνούν τις 300.000 και οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια.

18 Μαΐου: Ο Τραμπ λέει πως παίρνει υδροξυχλωροκίνη ως προληπτικό φάρμακο παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις για τη χρήση του φαρμάκου αυτού που χρησιμοποιείται για την ελονοσία. Μεταγενέστερες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης δοκιμής πολλών χωρών από τον ΠΟΥ, θα ανακαλύψουν μικρό όφελος σε ασθενείς με COVID-19 που έλαβαν θεραπεία με το φάρμακο.

22 Μαΐου: Η Hertz Global Holdings Inc υποβάλλει αίτημα πτώχευση. Η Βραζιλία ξεπερνά τη Ρωσία και γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων.

23 Μαΐου: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον αντιστέκεται στις εκκλήσεις των βρετανικών κομμάτων της αντιπολίτευσης να απολύσει τον ανώτερο σύμβουλό του, Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος ταξίδεψε εν μέσω απαγόρευσης μετακινήσεων 400 χιλιόμετρα με τον γιο και τη σύζυγό του, παρόλο που ήταν άρρωστος εκείνη την στιγμή.

24 Μαΐου: Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιεί δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσει πλήθος χιλιάδων ανθρώπων που διαδήλωναν ενάντια στο σχέδιο της Κίνας να επιβάλει νόμο εθνικής ασφαλείας στην πόλη, με τους διαδηλωτές να αψηφούν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό του κορονοϊού. Οι πιστοί επιστρέφουν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να λάβουν την ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου από το παράθυρό του για πρώτη φορά σε σχεδόν τρεις μήνες.

25 Μαΐου: Ο Τζορτζ Φλόιντ, ένας 46χρονος Αφροαμερικανός, πεθαίνει από ασφυξία καθώς ένας λευκός αστυνομικός τον πιέζει με το γόνατο στο λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά. Το περιστατικό πυροδοτεί εβδομάδες διαδηλώσεων ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα σε όλο τον κόσμο, και ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν διάδοση του ιού. Η Βραζιλία ξεπερνά τις ΗΠΑ σε ημερήσιο αριθμό θανάτων λόγω κοροναϊού.

Τραμπ κατά ΠΟΥ

29 Μαΐου: Ο Τραμπ λέει ότι τερματίζει τη σχέση των ΗΠΑ με τον ΠΟΥ εξαιτίας του χειρισμού της επιδημίας, κατηγορώντας την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών ότι έγινε οργανισμός μαριονέτα της Κίνας.

7 Ιουνίου: Οι παγκόσμιοι θάνατοι ξεπερνούν τις 400.000 και οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια.

8 Ιουνίου: Η Νέα Ζηλανδία καταργεί όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς εκτός από τους συνοριακούς ελέγχους, μία από τις πρώτες χώρες που επέστρεψαν στην προ-πανδημίας ομαλότητα.

12 Ιουνίου: Το Πεκίνο κλείνει έξι μεγάλες χονδρικές αγορές τροφίμων και καθυστερεί τα σχέδια επιστροφής μαθητών στο σχολείο μετά την αύξηση των νέων μολύνσεων για δεύτερη συνεχή μέρα.

15 Ιουνίου: Μετά από 83 ημέρες lockdown, η Αγγλία επιτρέπει στα καταστήματα λιανικής να ανοίξουν ξανά.

16 Ιουνίου: Ο πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες δηλώνει ότι έχει διαγνωστεί με κορονοϊό, όπως και η σύζυγός του και δύο βοηθοί.

19 Ιουνίου: Τα κρούσματα στη Βραζιλία φτάνουν το 1 εκατομμύριο και οι θάνατοι πλησιάζουν τις 50.000, ένα νέο θλιβερό ρεκόρ στη χώρα.

23 Ιουνίου: Μετά από περισσότερες από 100 ημέρες lockdown, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης μπορούν να κουρευτούν, να ψωνίσουν σε καταστήματα και να επισκεφτούν υπαίθρια καφέ. Η Ρωσία φτάνει τα 599.705 κρούσματα, ο τρίτος υψηλότερος απολογισμός στον κόσμο.

25 Ιουνίου: Το ξέσπασμα του ιού στην Νιγηρία μπορεί να ωθήσει 5 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια καθώς η πανδημία πυροδοτεί τη χειρότερη ύφεση στην αφρικανική χώρα παραγωγής ενέργειας από τη δεκαετία του 1980, δηλώνει η Παγκόσμια Τράπεζα.

26 Ιουνίου: Εν μέσω αύξησης των λοιμώξεων, το Τέξας και η Φλόριντα διακόπτουν τις προσπάθειες να ανοίξουν ξανά τις οικονομίες τους, διατάζοντας εκ νέου κλείσιμο των μπαρ και αυστηρότερους περιορισμούς στα εστιατόρια.

28 Ιουνίου: Οι παγκόσμιοι θάνατοι ξεπερνούν τις 500.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 10 εκατομμύρια.