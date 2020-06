Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια διατάζει το κλείσιμο μπαρ μετά την έξαρση κρουσμάτων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια διέταξε το κλείσιμο των μπαρ στο Λος Άντζελες και σε άλλες έξι κομητείες της πολιτείας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

«Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19, η Καλιφόρνια διατάζει να κλείσουν τα μπαρ στο Φρέσνο, το Ιμπέριαλ, το Κερν, το Κινγκς, το Λος Άντζελες, το Σαν Χοακίν και το Τουλέρι» έγραψε σε μήνυμα στο Twitter o Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσαμ, «συστήνοντας» σε άλλες οκτώ κομητείες, μεταξύ αυτής της πρωτεύουσας της πολιτείας Σακραμέντο να κάνουν το ίδιο.

NEW: Due to the rising spread of #COVID19, CA is ordering bars to close in Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin, and Tulare, while recommending they close in Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus, & Ventura.

Ο κυβερνήτης, που υιοθέτησε σύντομα μέτρα καραντίνας για την επιβράδυνση της διασποράς του νέου κοροναϊού, έδωσε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των μπαρ την 12η Ιουνίου, αφήνοντας την τελευταία λέξη στις αρχές των 58 κομητειών.

Ωστόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων Covid-19 αυξήθηκε προσφάτως στην Καλιφόρνια με μια άνοδο περίπου 30% στις νοσηλείες την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες», προειδοποίησε αυτήν την εβδομάδα ο κυβερνήτης Νιούσαμ. «Δεν είμαι αφελής, ο κόσμος συγχρωτίζεται και αυτό αυξάνει τη διασπορά του ιού» συμπλήρωσε.

REMINDER: CA, you are now REQUIRED to wear a mask in public spaces.

We’re seeing too many people with faces uncovered. Wearing a face covering is critical for keeping people safe and healthy, keeping businesses open and getting people back to work.

Do your part. Wear your mask.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 19, 2020