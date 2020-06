Ο Όμιλος Adecco Ελλάδας επέλεξε CEO for One Month 2020

Μετά από μια απαιτητική διαδικασία επιλογής, η Παρασκευή Αληφραγκή αναδείχθηκε ως “CEO for One Month” από το Όμιλο Adecco Ελλάδας, και θα εργαστεί αυτόν τον μήνα δίπλα στον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και δίπλα σε υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού στην Ελλάδα.

Παρά τις ανατροπές που έχει φέρει ο Covid-19 στην αγορά εργασίας, ο όμιλος Adecco συνεχίζει να επενδύει στους νέους υποστηρίζοντας το χτίσιμο της επαγγελματικής τους πορείας και βοηθώντας τους να αντιληφθούν τον κόσμο της εργασίας και τα χαρακτηριστικά του. Για εκείνους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, οι επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, ως εκ τούτου, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο όμιλος Adecco φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία στους συμμετέχοντες από τον πραγματικό κόσμο της εργασίας, συμπληρώνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από το σχολείο και το πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα CEO for One Month ξεκίνησε από τη Νορβηγία το 2011 και στη συνέχεια ο Όμιλος Adecco επέκτεινε την εφαρμογή του στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Στην Ελλάδα, και έπειτα από την πραγματοποίηση virtual bootcamp σε τοπικό επίπεδο, επιλέχτηκε η Παρασκευή Αληφραγκή, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού, η Παρασκευή θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει προσωπική εμπειρία του τι σημαίνει να ηγείσαι ενός πολυεθνικού οργανισμού. Στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος, μαζί με τους υπόλοιπους CEOs for One Month από όλο τον κόσμο θα διεκδικήσει την ευκαιρία να αναδειχθεί ως Global CEO for One Month, και να εργαστεί για ένα μήνα υπό την καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco παγκοσμίως, Alain Dehaze.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head Ελλάδας και Βουλγαρίας του Ομίλου Adecco, σχολίασε σχετικά με το πρόγραμμα: «Η πανδημία του Covid-19 απέδειξε περισσότερο από ποτέ ότι ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ριζικά τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στον Όμιλο Adecco προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, επενδύοντας παράλληλα στη νέα γενιά, τους ηγέτες του μέλλοντος. Το φετινό πρόγραμμα CEO for One Month του Ομίλου Adecco είναι μία μοναδική ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες να αναδείξουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους σε μια πρώτη, μα ταυτόχρονα τόσο ουσιαστική, επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, υπό αυτές τις νέες συνθήκες εργασίας στη μετά Covid-19 εποχή. Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των ταλέντων των νέων, προσφέροντάς τους εργασιακή εμπειρία μέσα σε έναν Όμιλο με ισχυρή παγκόσμια παρουσία, δίπλα σε καταξιωμένα στελέχη, η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριο για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία».

Η Παρασκευή Αληφραγκή, CEO for One Month του Ομίλου Adecco Ελλάδας για το 2020, σημείωσε σχετικά με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα: «Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα ήταν δύσκολη τα τελευταία χρόνια, ειδικά για τους νέους. Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην αγορά έχουν κάνει ακόμα πιο απαιτητική τη διαδικασία εύρεσης εργασίας για τους νέους παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας. Αυτό που αντιλήφθηκα τους τελευταίους μήνες, μέσα από την προσπάθειά μου να ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία είναι ότι όλα κρίνονται από το πόσο πολύ θέλουμε κάτι και πόσο είμαστε διατεθειμένοι να προσπαθήσουμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με την ευκαιρία που μου προσφέρθηκε μέσα από το πρόγραμμα CEO for One Month. Για ένα μήνα θα εργαστώ δίπλα στον Cluster Head του Ομίλου Adecco Ελλάδας και Βουλγαρίας και θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω τις δεξιότητες μου, να αναδείξω τις ηγετικές μου δυνατότητες και να αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις. Ανυπομονώ να γίνω μέλος της ομάδας του Ομίλου Adecco!»