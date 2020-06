Προσβλητικό άρθρο στους Times : Χαρακτηρίζει σκουπίδια τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί άρθρο του Giles Coren στους Times του Λονδίνου, ο οποίος χαρακτηρίζει «σκουπίδια» τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και άλλους θησαυρούς των αρχαίων πολιτισμών της ανθρωπότητας, που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Προτείνει μάλιστα, ο χώρος αφού αδειάσει από «τα σκουπίδια» όπως τα αποκαλεί, να μετατραπεί σε μπάρ ή εστιατόριο.

Ειδικότερα στο άρθρο του που δημοσιεύεται στους Times, με τίτλο « Το νου σου Νεφερτίτη προσπαθώ να παραγγείλω μπύρα» o Giles Coren αναφέρει στον υπότιτλο: «Αν ξεφορτωθούμε όλους εκείνους τους καταθλιπτικούς πίνακες και ιστορικά ανούσια (πράγματα) τα μουσεία και οι πινακοθήκες μας μπορούν να μετατραπούν σε υπέροχες μπυραρίες και μπαρ».

Το άρθρο του συγγραφέα και κριτή εστιατορίων (στην ίδια εφημερίδα από το 1993), προβληματίζει σοβαρά, τόσο για τη γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα όσο για το πως οι «Times» δέχθηκαν να το δημοσιεύσουν, όπως επισημαίνεται στο sigmalive.com.

Ο Giles Coren, γράφει ότι «μετά από 4 μήνες κλειστοί στα σπίτια μας εμείς οι μορφωμένοι τι προσδοκούμε, να πληρώνουμε για να μπούμε σε άδεια κτίρια με ακατανόητα πράγματα στους τοίχους ή σε γυάλινα κουτιά, σιωπηροί μπροστά τους και να γυρνούμε να κοιτάμε αν κάποιος έβηξε κοντά μας…» Και συνεχίζει στις σκέψεις του:

« Το Βρετανικό Μουσείο ίσως να είναι το φαβορί μας, ίσως γιατί είναι κοντά στο Pizza Express. Θα σας πω το λάθος.

Όλα εκείνα τα αιγυπτιακά σκουπίδια, οι τάφοι και πέτρινες γάτες και τρομακτικοί άνδρες με κεφαλές σκύλων… η λεία του Elgin (εννοεί τα κλεμμένα Μάρμαρα του Παρθενώνα) της Δυναστείας των Tang… δημιουργούν ένα μη φιλικό περιβάλλον.

Επομένως είναι εκπληκτική η είδηση ότι όλες αυτές οι χώρες απ΄όπου προέρχονται όλα αυτά τα σκουπίδια άρχισαν να τα ζητούν πίσω. Πάρτε τα λέω εγώ, και τι καλύτερη χρονολογική στιγμή…»

«So what fantastic news that all the places this rubbish comes from have started asking for it back again of late. Take it, I say. And what excellent timing…».

Και αφού εξαπολύει τέτοιους προσβλητικούς, χαρακτηρισμούς για τους πολιτιστικούς και ανεκτίμητους θησαυρούς των αρχαίων πολιτισμών της ανθρωπότητας, που στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο και τα αριστουργήματα στις Πινακοθήκες του Λονδίνου, ο ίδιος εισηγείται να μετατραπούν οι χώροι που θα αδειάσουν από αυτά σε μπυραρίες, μπαρ και εστιατόρια για να αναζωογονηθεί η οικονομία δίχως πρόβλημα.

Ο βρετανός συγγραφέας ο οποίος γεννήθηκε το 1969 και γράφει κριτικές για εστιατόρια στους “Times”, έχει και στο παρελθόν, σύμφωνα με αναφορές στο διαδίκτυο, προκαλέσει με αμφιλεγόμενες δηλώσεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.