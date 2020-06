Τυνήσιος ΥΠΕΞ για Λιβύη: Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση

Η κατάσταση στη Λιβύη δεν είναι εύκολη, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, καθώς η αστάθεια σε αυτή τη γειτονική χώρα έχει σοβαρές συνέπειες, ειδικά που η Λιβύη αποτελεί για την Τυνησία μια χώρα πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό, τόνισε ο τυνήσιος υπουργός Εξωτερικών, Νουρεντίν Εράι, μετά τη συνάντησή του με Νίκο Δένδια.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τυνησίας προέταξε την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη Λιβύη, με γνώμονα τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και της βούλησης του λιβυκού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη να συναινέσουν για να επιτευχθεί μια ενδολιβυκή πολιτική συναίνεση και διαμήνυσε πως η Τυνησία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση ή στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη.

Ι met with #Tunisia FM Noureddine Erray @MfaTunisia. Talks on bilateral relations, regional developments & promoting cooperation in the region. pic.twitter.com/6F92JqMcDy

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 29, 2020