Μήνυμα Βέμπερ στην Τουρκία: «Δεν εκβιαζόμαστε»

Την συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη τουρκική επιθετικότητα κατακρίνει ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ ζητώντας επείγουσα συζήτηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter, «η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας και να υπερασπιστεί τα σύνορά της και στο πλευρό της Κύπρου για την προστασία των χωρικών υδάτων».

Ο ίδιος στο τέλος στέλνει μήνυμα στην Τουρκία τονίζοντας πως «δεν εκβιαζόμαστε».

After ongoing and repeated Turkish aggressions against Greece & Cyprus we @EPPGroup urgently call for a debate with @JosepBorrellF. Europe should stand with #Greece to defend its borders and with #Cyprus to safeguard it’s territorial waters. We will not be blackmailed!

