Κίνα: Στέλεχος της αντιπολίτευσης ανακοινώνει ότι διέφυγε από το Χονγκ Κονγκ

Ο Νάθαν Λόου, ένας από τους πιο προβεβλημένους νεαρούς ακτιβιστές του κινήματος του Χονγκ Κονγκ για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ανακοίνωσε σήμερα ότι διέφυγε από το Χονγκ Κονγκ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου για την εθνική ασφάλεια που επιβλήθηκε από το Πεκίνο.

“Έχω φύγει από το Χονγκ Κονγκ και συνεχίζω το έργο της υπεράσπισης (για περισσότερη δημοκρατία σε αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος) σε διεθνές επίπεδο”, δήλωσε ο Λόου σε σύντομο μήνυμα γραμμένο στ’ αγγλικά που απηύθυνε στον Τύπο, χωρίς να διευκρινίσει πού πήγε.

“Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των κινδύνων, δεν θα αποκαλύψω πολλά πράγματα για το μέρος όπου βρίσκομαι και την προσωπική μου κατάσταση στην παρούσα φάση”, πρόσθεσε.

Ο Νάθαν Λόου ήταν ένας από τους νεαρούς ηγέτες του πολιτικού κόμματος Demosisto που αγωνιζόταν για τη δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα τη διάλυσή του, αμέσως μετά την υιοθέτηση από το κινεζικό κοινοβούλιο της επίμαχης νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια.

8. So I bade my city farewell. As the plane took off the runway, I gazed down at the skyline I love so much for one last time. Should I have the fortune to ever return, I hope to still remain as I am: the same young man with these same beliefs. Glory to Hong Kong. THREAD ENDS. pic.twitter.com/Pf94W8YQu6

— Nathan Law 羅冠聰 😷 (@nathanlawkc) July 2, 2020