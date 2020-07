Σιάτλ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στις διαδηλώτριες – Τι αποκάλυψαν μάρτυρες

Σοβαρά τραυματισμένες νοσηλεύονται δύο γυναίκες στο Σιάτλ, αφού ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους εκσφενδονίζοντάς τις, την ώρα που διαδήλωναν.

Η μια γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στα social media, η μια εκ των τραυματιών πρόκειται για μια ανεξάρτητη δημοσιογράφο, την Diaz Love.

Στο Σιάτλ έχουν σημειωθεί ταραχές έπειτα από τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά την βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Μάιο στην Μινεάπολις.

Διαδηλώσεις από το κίνημα Black Lives Matter σημειώνονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Το περιστατικό με το όχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε έναν αυτοκινητόδρομο που είχε κλείσει ενόψει μια πορείας διαμαρτυρίας γυναικών.

Daaaaamnnnn!! 2 Seattle protesters were run over just now. pic.twitter.com/NJAXUUdYxy — Haley Kennington (@kenningtonsays) July 4, 2020

«Η πορεία των Μαύρων Γυναικών»

Τμήμα της διαδήλωσης μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο «Η Πορεία των Μαύρων Γυναικών Καταλαμβάνει τον Ι-5» (ο Ι-5 είναι ο αυτοκινητόδρομος).

Content WARNING. This is independent journalist, Diaz Love, who has been covering Seattle. She and a group of people were apparently hit by a car a short time ago. #SeattleProtest #CHOP #BlackLivesMatter pic.twitter.com/q5Som8PZgD — Lady Helpish (@LadyHelpish) July 4, 2020

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια να κάνει ελιγμό για να αποφύγει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν εκεί αντί οδοφράγματος, και να χτυπάει τις δύο γυναίκες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press επικαλέστηκε τον επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας της Ουάσινγκτον, ο οποίος είπε ότι μια 24χρονη γυναίκα από το Σιάτλ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μια 32χρονη από το Μπέλινγκχαμ σοβαρά.

Ο ίδιος είπε ότι ο οδηγός που συνελήφθη είναι ένας 27χρονος από το Σιάτλ και είναι άγνωστο αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

Είχε χρόνο να φρενάρει

Ο Mark Taylor-Canfield, δημοσιογράφος, είπε στον Guardian ότι το αυτοκίνητο είχε αρκετό χρόνο για να επιβραδύνει πριν χτυπήσει τους διαδηλωτές.

«Επιτάχυνσε και πήγε ακριβώς στη μέση του πλήθους, οπότε οι περισσότεροι από εμάς υποθέσαμε ότι ήταν σκόπιμη απόπειρα ανθρωποκτονίας», δήλωσε ο Taylor-Canfield, προσθέτοντας ότι βρισκόταν στη διπλανή λωρίδα των διαδηλωτών που χτυπήθηκαν.