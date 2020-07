Μιλούσε σε συνέντευξη για την αστυνομική βία και του… επιτέθηκαν αστυνομικοί

Όταν ένας αστυνομικός έσπασε στο παράθυρο του αυτοκινήτου του Ryan Colaço, αφού κατηγορήθηκε εσφαλμένα ότι κρύβει ναρκωτικά, δεν ήξερε ότι οδηγούσε σπίτι από μια τηλεοπτική συνέντευξη στην οποία μίλησε για τον θεσμικό ρατσισμό στην αστυνομία.

Στο Northumberland Park, στο βόρειο Λονδίνο, στις 23 Μαΐου, ο Colaço είπε ότι τον σταμάτησαν μετά από επιθετική στάση προς αστυνομικούς, οι οποίοι μετά κυνήγησαν το αυτοκίνητό του και του επιτέθηκαν.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν αργότερα ότι εντόπισαν μυρωδιά κάνναβης από το αυτοκίνητο.

Καθώς αναρωτιόταν γιατί τον σταμάτησαν, ο Colaço, 30 ετών, δέθηκε με χειροπέδες, ενώ συμφώνησε να βγει από το όχημά με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ψάξουν αυτόν και το αυτοκίνητό του. Ωστόσο δε βρήκαν τίποτα.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ναρκωτικά», είπε ο Colaço. «Ένιωσα ότι απλά προσπαθούσαν να με ενοχλήσουν. Μετά τον τρόπο που μου έχουν φερθεί τόσα χρόνια, δεν τους εμπιστεύομαι. Σε σταματούν και στη συνέχεια βρίσκουν έναν λόγο για να δικαιολογήσουν τη στάση τους».

