Σάλος με το εξώφυλλο της πορτογαλικής Vogue για την ψυχική υγεία

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει με το νέο εξώφυλλο της πορτογαλικής Vogue, το οποίο είχε αφιέρωμα για την ψυχική υγεία, στην προσπάθειά της, να πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από το θέμα.

Στο «Τεύχος Τρέλας», (Madness Issue) μία γυναίκα βρίσκεται καθιστή στη μπανιέρα ενός νοσοκομείου. Δύο νοσοκόμες είναι δίπλα της και η μία της ρίχνει νερό στο κεφάλι με κανάτα.

THE MADNESS ISSUE.

It’s about love.

It’s about life.

It’s about us.

It’s about you.

It’s about now.

It’s about health.

It's about mental health. #themadnessissue

— Vogue Portugal (@VoguePortugal) July 2, 2020