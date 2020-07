Ο Δαλάι Λάμα γιόρτασε τα γενέθλιά του κυκλοφορώντας… δίσκο

Τα 85α γενέθλιά του γιόρτασε ο Δαλάι Λάμα, με την κυκλοφορία ενός άλμπουμ που περιέχει διδαχές και μάντρας του.

Με τίτλο «Ο Εσωτερικός Κόσμος», το άλμπουμ ξεκινά με το κομμάτι που τιτλοφορείται «Μια από τις αγαπημένες μου προσευχές» και συνεχίζει με απαγγελίες του Δαλάι Λάμα για διαλογισμό και με ρητά του συνοδευόμενα από μουσική.

Η ιδέα αυτή προέκυψε όταν μια μαθήτριά του από την Νέα Ζηλανδία, η μουσικός Τζανέλε Κάνιν, επικοινώνησε το 2015 για να του το προτείνει και προς έκπληξή της εκείνος δέχτηκε.

Η Κάνιν έκανε τις πρώτες ηχογραφήσεις στην οικία του Δαλάι Λάμα στην Νταραμσάλα της Ινδίας.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι της συνεργάστηκε με τον σύζυγό της Έιμπραχαμ και με άλλους μουσικούς για την επένδυση του άλμπουμ.

