«Σφάζονται» Βρετανία – ΕΕ για τον ιατρικό εξοπλισμό για τον κοροναϊό

Σε μια ακόμα γκάφα φαίνεται πως έπεσε η Βρετανία, η οποία μάλιστα αναμένεται να βλάψει και άλλο τη σχέση του με την ΕΕ. Σύμφωνα με αποκάλυψη του Guardian, το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ για γρήγορη και φτηνή απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού για τον κοροναϊό.

Η ίδια η Βρετανία ισχυρίζεται, όμως, ότι δεν έλαβε ποτέ επίσημη πρόσκληση για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό.

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορεί την ΕΕ ότι δεν την προσκάλεσε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό, επειδή… απέστειλε το email της πρόσκλησης σε μία παλαιά διεύθυνση που δεν υπήρχε πια.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντόμινικ Ράαμπ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της βρετανικής Βουλής.

«Δυστυχώς αυτές οι διευθύνσεις email δεν υπήρχαν πια, εξαιτίας αλλαγών στις δομές των υπουργείων (πχ. το υπουργείο Υγείας – Department of Health – μετονομάστηκε σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας – Department of Health and Social Care) και στο δίκτυο της κυβέρνησης που έγιναν από το 2016.

Διαψεύδει η Κομισιόν

Σύμφωνα με τον Guardian, εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς τους Ράαμπ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πληροφορηθεί – όπως όλες οι άλλες χώρες – για τις κοινές διαδικασίες απόκτησης ιατρικών προμηθειών στην επιτροπή ασφάλειας – υγείας», είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Βρετανία δεν είχε συμπεριληφθεί αρχικά στη λίστα email γιατί είχε ήδη αποχωρήσει από την ΕΕ, ενώ ανέφερε ότι υπήρξαν «πολλές ευκαιρίες» για τη βρετανική κυβέρνηση να συμμετάσχει και αυτή στα τέσσερα συνολικά προγράμματα της ΕΕ για τη μαζική αγορά ιατρικών προμηθειών.

Οι βρετανικές αρχές συμμετείχαν σε τέσσερις συναντήσεις της επιτροπής ασφάλειας – υγείας της ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, 4 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου και 13 Μαρτίου. Στις συναντήσεις αυτές έγιναν συνομιλίες για το πρώτο κύμα παραγγελιών ιατρικών προμηθειών.

Όταν αποκαλύφθηκε ότι η Βρετανία είχε χάσει την προθεσμία για να συμμετάσχει στα προγράμματα αυτά, η χώρα άρχισε να συμμετέχει πιο ενεργά στις συναντήσεις της προαναφερθείσας επιτροπής της ΕΕ.

Ο Ράαμπ στην επιστολή του αναφέρει ότι «δεν υπήρξε συγκεκριμένη συζήτηση κατά τις συνομιλίες αυτές για το αν η Βρετανία θα μπορούσε να συμμετάσχει». Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για τα προγράμματα.

Πάντως, o σερ Σάιμον Μακ Ντόναλντ, ανώτατος αξιωματούχος του Foreign Office, είχε αποκαλύψει ότι η Βρετανία πήρε την πολιτική απόφαση να μη συμμετάσχει και ότι «οι απεσταλμένοι της Βρετανίας στις Βρυξέλλες ενημέρωσαν τους υπουργούς για τα διαθέσιμα προγράμματα». Αργότερα, όμως, απέσυρε τη δήλωσή του. Στη συνέχεια, ύστερα από «αίτημα του Μπόρις Τζόνσον», ο Μακ Ντόναλντ παραιτήθηκε.

Τι ακριβώς είναι τα προγράμματα αυτά;

Τα προγράμματα αυτά της Ευρώπης έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να πάρουν ιατρικό εξοπλισμό σε καλύτερη τιμή. Ωστόσο, η αποστολή του εξοπλισμού αυτού έχει αργήσει εξαιτίας της πανδημίας.

Για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Λετονία και το Λουξεμβούργο, έχουν λάβει προμήθειες προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού (PPE), αλλά άλλες χώρες ακόμα περιμένουν, όπως η Βουλγαρία που αναμένει 55 αναπνευστήρες έως το τέλος του μήνα.

Από τότε, η Βρετανία μπήκε τελικά σε ένα από τα προγράμματα της ΕΕ για την απόκτηση φαρμάκων εντατικής φροντίδας, όπως αντιβιοτικά και αναισθητικά.

Η Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει στο σχέδιο της ΕΕ για το εμβόλιο, ενώ θέλει να ενταχθεί και στο ευρωπαϊκό σχέδιο συναγερμού για πανδημίες στο πλαίσιο των συμφωνιών για την μετά-Brexit περίοδο.