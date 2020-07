Τραμπ: Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν το φθινόπωρο παρά την πανδημία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν το φθινόπωρο, καθώς οι κυβερνήτες αγωνίζονται ενάντια σε μια σταθερή, σε εθνικό επίπεδο, αύξηση των λοιμώξεων από κορονοϊό και οι πολιτείες αντιστρέφουν και σταματούν τις προσπάθειες επαναλειτουργίας δραστηριοτήτων.

«ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ!!!» έγραφε το tweet του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020