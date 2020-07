Κάνιε Γουέστ : Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του αμερικανού ράπερ για την προεδρία των ΗΠΑ

Ενώ ακόμα προσπαθούμε να… συνέλθουμε από την είδηση ότι ο ράπερ, Kάνιε Γουέστ, θα υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ, τα «χτυπήματα» που έρχονται είναι απανωτά.

Ένα από αυτά είναι πως ο ράπερ δεν θα είναι… μόνος του σε αυτόν τον αγώνα του. Εκτός των ΜΜΕ, που ασχολούνται συνεχώς μαζί του, και το Twitter που έχει πάρει φωτιά, ο διάσημος ράπερ έχει στο πλευρό του έναν πολύ ισχυρό άνδρα, τον μεγιστάνα και ιδρυτή των Space X και Tesla, Έλον Μασκ.

Με την ανακοίνωση της πρόθεσης του Κάνιε Γουεστ να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ ο Μασκ έγραψε «εχεις την πλήρη υποστήριξή μου»/

Μάλιστα, οι δύο τους συναντήθηκαν πρόσφατα και δημοσίευσαν μαζί μια φωτογραφία, η οποία έγινε επίσης viral, και τη συνόδευε η λεζάντα «όταν πας στο σπίτι του φίλου σου και φοράτε και οι δύο πορτοκαλί».

When you go to your boys house and you’re both wearing orange pic.twitter.com/IyPOdEKaVY

— ye (@kanyewest) July 1, 2020