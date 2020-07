Λιβύη: Ποιος χτύπησε τις τουρκικές δυνάμεις – Τα «άγνωστα» βομβαρδιστικά Rafale

Απαντήσεις στο ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση των μαχητικών αεροσκαφών «Rafale» στην αεροπορική βάση Αλ Ουατίγια στη Λιβύη, που είναι εγκατεστημένες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις για να συνδράμουν την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Φαγιέζ Αλ Σάρατζ επιχειρεί να δώσει δημοσίευμα του «The Arab Weekly».

Οι πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα θεωρούν την επίθεση ως ταχεία αντίδραση στην επίσκεψη του τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, στην Τρίπολη, που εκλαμβάνεται ως αντιπροσωπευτική της τουρκικής επιμονής όσον αφορά στα δρώμενα στη δυτική Λιβύη.

Η τουρκική παρουσία στη χώρα ενοχλεί έντονα τόσο το Κάιρο όσο και το Παρίσι, που έχουν επικρίνει δημόσια την Άγκυρα. Το Κάιρο έχει απειλήσει με απευθείας στρατιωτική επέμβαση εάν οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις επιχειρήσουν προέλαση προς τη Σύρτη, ενώ το Παρίσι χαρακτήρισε τις τουρκικές κινήσεις «απαράδεκτες».

Αν μαχητικά αεροσκάφη και drones εγκατασταθούν στην αλ Ουατίγια, θα πρόκειται για απευθείας απειλή στις δυνάμεις που βρίσκονται στη Σύρτη, τη βάση αλ Τζούφρα και την ανατολική Λιβύη, όπου εδρεύουν οι δυνάμεις του LNA (Λιβυκού Εθνικού Στρατού) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι έχει τονίσει πως η Αίγυπτος δεν θα επιτρέψει η σύγκρουση να περάσει τη γραμμή της Σύρτης, ενώ χαρακτήρισε την αλ Τζούφρα «κόκκινη γραμμή» ως προς την ασφάλεια της Αιγύπτου.

Αιγυπτιακές ιστοσελίδες ανέβασαν φωτογραφίες συστοιχιών πυραύλων Hawk και ραντάρ, που, όπως ανέφεραν, ήταν μεταξύ των (προερχόμενων από την Τουρκία) στόχων που επλήγησαν στην αλ Ουατίγια.

Σημειώνεται πως ο LNA είχε αποσυρθεί από την αλ Ουατίγια μετά από επανειλημμένες τουρκικές επιθέσεις από αέρος, επιτρέποντας την κατάληψή της από τις δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης.

Την Κυριακή, η κυβέρνηση της Τρίπολης έκανε λόγο για «ξένη αεροπορία» που βομβάρδισε τη βάση. Τουρκικά και καταριανά ΜΜΕ διέψευσαν πως υπήρχαν απώλειες, ωστόσο λιβυκή πηγή έκανε λόγο για νεκρούς Τούρκους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη αλ Τζαμίλ.

Μάλιστα, ένας συνταξιούχος αξιωματικός του στρατού της Λιβύης που κατοικούσε στην περιοχή Zintan αποκάλυψε στο «The Arab Weekly» ότι μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών ξεκίνησε σειρά αεροπορικών επιδρομών στη βάση, όπου η Τουρκία είχε αναπτύξει μαχητικά F-16, καθώς και τα αεροσκάφη Bayraktar TB2 και Anka-S, ενώ υποστηρίζεται από ένα σύστημα άμυνας Hawk MIM-23.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι εννέα αεροπορικές επιδρομές στοχεύουν τις συνοικίες του al-Nadab στη βάση Αλ Ουατίγια, τις οποίες οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει ως έδρα τους από τον περασμένο Μάιο. Στόχους επίσης αποτέλεσαν και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Sungur, οι σταθερές και κινητές εγκαταστάσεις ραντάρ και το σύστημα παρεμβολής σημάτων Koral, τα οποία είχαν τοποθετήσει οι τουρκικές στρατιωτικές μονάδες στη βάση.

Πριν από αυτό, κάποιοι ακτιβιστές στις πόλεις της δυτικής ακτής της Λιβύης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν μια τουρκική στρατιωτική συνοδεία φορτωμένη με πολλούς εξοπλισμούς αεροπορικής άμυνας να κατευθύνονται προς τη βάση Αλ Ουατίγια που βρίσκεται περίπου 140 χμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Τρίπολης.

Από την πλευρά τους, επίσημες αρχές της Λιβύης στην Τρίπολη σημειώνουν ότι δεν υπήρξε αντίδραση σε αυτές τις αεροπορικές επιδρομές και φαίνεται να είναι το προοίμιο για τις ερχόμενες πολιτικές αλλαγές.

