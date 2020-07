Οι πολυεθνικές αδειάζουν τα γραφεία του Χονγκ Κονγκ

Οι πολυεθνικές εταιρείες ξενοίκιασαν περισσότερους εργασιακούς χώρους στο Χονγκ Κονγκ το περασμένο τρίμηνο, καθώς η οικονομία επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας, αυξάνοντας τον αριθμό των κενών γραφείων της πόλης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Plc.

Το 61% των γραφείων που παραδόθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο αφορούσε ξένες εταιρείες, έναντι 47% το προηγούμενο τρίμηνο, όπως δήλωσε το μεσιτικό γραφείο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τομέας ή τύπος βιομηχανίας, που επλήγη περισσότερο», δήλωσε ο Keith Hemshall, επικεφαλής της εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ. «Αυτό είναι πραγματικά αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους και της σύμπτυξης του αριθμού των ατόμων».

Οι ενοικιαστές εγκατέλειψαν συνολικά 949.000 τετραγωνικά πόδια (88.165 τετραγωνικά μέτρα) γραφείων τους πρώτους έξι μήνες του 2020, σχεδόν τριπλάσια από τα 356.000 τετραγωνικά πόδια που ξενοικιάστηκαν το προηγούμενο εξάμηνο. Το ποσοστό αποχωρήσεων αυξήθηκε κατά 55% το δεύτερο τρίμηνο από το πρώτο, στα 577.000 τετραγωνικά πόδια.

Η πρόσφατη εισαγωγή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας προκάλεσε επίσης ανησυχίες, ότι η νομοθεσία θα βλάψει το καθεστώς του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κόμβου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να παγώσει και να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία βάσει του νέου νόμου, εάν ο ιδιοκτήτης είναι ύποπτος για συμμετοχή σε αδίκημα που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η διαθεσιμότητα γραφείων, η οποία αποτυπώνει και το μέγεθος των κενών χώρων και των περιοχών που θα είναι διαθέσιμοι τους επόμενους 12 μήνες – αυξήθηκε στο 10,7% στα τέλη Ιουνίου, το υψηλότερο επίπεδο σε 15 χρόνια, ανέφερε η εταιρεία.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με τον John Siu, διευθυντικό στέλεχος στο Χονγκ Κονγκ.

«Πολλές εταιρείες περικόπτουν τις θέσεις εργασίας καθώς επιδεινώνεται η οικονομία, οπότε οι εταιρείες θα είναι προσεκτικές όταν πρόκειται για ενοικιάσεις γραφείων», δήλωσε ο Siu. «Τα σχέδια επέκτασης των εταιρειών θα αναβληθούν ή ακόμη και θα ακυρωθούν, ενώ η πιθανότητα μείωσης των μεγεθών αυξάνεται».

Αντίθετα, ορισμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες και τεχνολογικοί κολοσσοί από την ηπειρωτική Κίνα, έχουν πρόσφατα δηλώσει ότι επιθυμούν περισσότερους ορόφους στην πόλη. Η CMB International Capital Corp., η China Minsheng Banking Corp. και η Orient Finance Holdings Ltd. αύξησαν τους χώρους γραφείων τους στο κέντρο της πόλης τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι ByteDance Ltd. και Alibaba Group Holding Ltd. μίσθωσαν επιπλέον χώρο για να καλύψουν τις αυξανόμενες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Η μεσιτική εταιρεία αναμένει ότι τα ενοίκια των γραφείων θα μειωθούν κατά 20% το 2020 στο κέντρο ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης. Η περιοχή διαθέτει τα πιο ακριβά ενοίκια γραφείων στον κόσμο, με μέσο όρο 313 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι, ξεπερνώντας το κέντρο της Νέας Υόρκης και το West End του Λονδίνου.