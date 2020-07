Σάλος στις ΗΠΑ: Το Fox News κρόπαρε φωτογραφία για να μη φαίνεται ο Τραμπ δίπλα στον Επστάιν

Το Fox News αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη επειδή «κρόπαρε» τον Ντόναλντ Τραμπ, αφαιρώντας το πρόσωπό του από φωτογραφία με τον Τζέφρι Επστάιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, από τον Φεβρουάριο του 2000, στο θέρετρο του Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Την Κυριακή 5 Ιουλίου, σε ένα ρεπορτάζ για την Γκισλέιν Μάξγουελ στην εκπομπή ‘America’s News HQ’ του Fox New εσφαλμένα αφαίρεσε τον Ντόναλντ Τραμπ από φωτογραφία όπου πόζαρε με τη Μελάνια Κνάους (μετέπειτα Τραμπ), τον Τζέφρι Επστάιν και την Μάξγουελ» ανέφερε εκπρόσωπος του τηλεοπτικού δικτύου, προσθέτοντας πως «λυπούμαστε για το λάθος».

Fox News edits Trump out of photo with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell at Mar-a-Lago https://t.co/Fx87397x1y pic.twitter.com/SEst77byQY

— Gizmodo (@Gizmodo) July 6, 2020