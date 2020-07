Κοροναϊός: Επεισόδια και εισβολή στη Βουλή της Σερβίας μετά την απόφαση για lockdown

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης μπροστά από το κτίριο της βουλής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που ανήγγειλε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται νωρίς το βράδυ μετά την ανακοίνωση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς για το γενικό lockdown το Σαββατοκύριακο και την απαγόρευση, από την Τετάρτη, των συναθροίσεων πέραν των πέντε ατόμων, εξαιτίας της έξαρσης του κοροναϊού. Άγνωστο παραμένει εάν πίσω από τη διαμαρτυρία βρίσκεται κάποια πολιτική παράταξη.

Οι διαδηλωτές φαίνεται να λειτουργούν αυτόνομα, κρατούν μόνο σερβικές σημαίες και φωνάζουν συνθήματα κατά του προέδρου της Σερβίας.

Belgrade, Serbia

Demonstrators outside of the Serbian parliament building, who are protesting the government’s decision to lock down the country over the weekend amid a sharp rise in the #coronavirus pandemic, are heard cheering: “betrayal”

More: https://t.co/u8Zh3SrDPJ

