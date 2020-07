Ο Μπολσονάρο κόλλησε «γριπούλα» – Ο λαϊκιστής που οδήγησε τη Βραζιλία στην καταστροφή

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κοροναϊού, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο δεν σταμάτησε να την υποτιμά. Έκανε λόγο για «απλή γριπούλα», χαρακτήρισε «έγκλημα» τα μέτρα κατά του φονικού ιού, ενώ για ένα διάστημα αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση δικαστηρίου -ανεξαρτήτως αν στη συνέχεια ανακλήθηκε- για υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Κι όλα αυτά, ενώ η νόσος Covid-19 έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στη χώρα του, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της «μαύρης λίστας» μετά τις ΗΠΑ.

Ο Μπολσονάρο είχε υποτιμήσει τον κίνδυνο της πανδημίας και επέμενε να δίνει έμφαση στον οικονομικό αντίκτυπο, παρότι η Βραζιλία δοκιμάζεται σκληρά, όντας ακόμη πιο ανεύθυνος κι από το πολιτικό του ίνδαλμα, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο ηγέτες είχαν εμμονή με τις θεραπευτικές ιδιότητες της υδροξυχλωροκίνης. Αλλά, τη στιγμή που ο Τραμπ απλώς λάμβανε το εν λόγω φάρμακο, ο Μπολσονάρο ανάγκασε το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας να δώσει κατευθυντήριες γραμμές, προτείνοντάς το σε ασθενείς με κοροναϊό.

Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χαοτική ανταπόκριση που επέτρεψε να τεθεί εκτός ελέγχου η πανδημία στη χώρα του. Κατά συνέπεια, το υγειονομικό και οικονομικό πλήγμα που θα δεχθεί η Βραζιλία πιθανόν να είναι βαθύτερο και σκληρότερο από αυτό που θα έπρεπε.

Όταν ο Μπολσονάρο απέπεμψε τον δημοφιλή υπουργό Υγείας, Λουίς Ενρίκε Μαντέτα, στα μέσα Απριλίου, επειδή διαφωνούσε με τις υπουργικές οδηγίες για γενικευμένη καραντίνα, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στη Βραζιλία ήταν κάτι πάνω από χίλιοι. Σήμερα, ξεπερνούν τις 65.000 και ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε θετικός στον ιό.

«Μόλις βρέθηκα θετικός» είπε ο Μπολσονάρο, προσθέτοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη.

«Είχα κομάρες, πυρετό, λίγη κόπωση και ομολογώ ότι αν είχα πάρει χλωροκίνη προληπτικά, θα ήμουν πολύ καλά, χωρίς να έχω κάποιο σύμπτωμα» δήλωσε ο Μπολσονάρο.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος -«ο Τραμπ των Τροπικών» όπως έγραφε η Le Monde- έδειξε την ίδια περιφρόνηση για την επιστήμη με τον αμερικανό ομόλογό του. Όσο ο Τραμπ μιλούσε για περαστική γρίπη, ορκιζόταν ότι θα τελειώσει ως την αρχή της άνοιξης και πρότεινε να γίνονται ενέσεις απολυμαντικού στο σώμα των ασθενών, ο Μπολσονάρο, επίσης, ύψωνε το μεσαίο του δάχτυλο και έκανε το αντίθετο από αυτό που οι αρμόδιοι υπουργοί του συνέστηναν για τη χώρα.

Είχε εμπιστοσύνη στο σώμα του, σώμα «αθλητή», όπως έλεγε, για να κρατήσει τον Covid-19 σε απόσταση. Μόνο που η πραγματικότητα δεν διέψευσε.

