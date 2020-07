Βίντεο – σοκ: Παρανάλωμα του πυρός επτά πλοία στο λιμάνι του Ιράν

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον επτά πλοία έχουν υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τη φωτιά, ενώ μερικά από τα κατεστραμμένα πλοία βγάζουν ακόμη πυκνό μαύρο καπνό.

Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή ακόμη και από την άλλη πλευρά της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ωστόσο τα σκάφη φαίνεται να υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Breaking: Iran says at least seven ships have been burnt after a large fire at the Bushehr port in southern Iran. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/bamYDG9iNG

