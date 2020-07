Με μάσκες και αποστάσεις ασφαλείας ανοίγει σήμερα η Disneyland στο Παρίσι

Η Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι υποδέχτηκε σήμερα επισκέπτες, έπειτα από τέσσερις μήνες που παρέμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με μάσκες και τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης να βρίσκονται στην ημερησία διάταξη.

Οι πρώτοι επισκέπτες έφθασαν το πρωί με ένα γκρουπ να φοράει τα αυτιά του Μίκι Μάους και να χορεύει καθώς εισερχόταν στο θεματικό πάρκο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ευρώπη.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όπως και η ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων.

Together, we can make your Disneyland Paris stay Incredible!

Watch the full video here: https://t.co/Of1rdlLZBc

Discover our top tips for keeping safe and find more information: https://t.co/gtFMoieTzm pic.twitter.com/uDw7SSYOJe

— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) July 14, 2020