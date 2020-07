Ο Θ. Πελαγίδης για υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας

H πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος προς το υπουργικό συμβούλιο για νέο υποδιοικητή της ΤτΕ είναι ο Θόδωρος Πελαγίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός σοβαρού απροόπτου, ο κ. Πελαγίδης θα αντικαταστήσει τον Ι. Μουρμούρα του οποίου τελειώνει το επόμενο διάστημα η θητεία του.

Ο Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης είναι Senior Fellow στο Brookings Institution US και Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University, US & NBG Professorial Fellow στο LSE, ερευνητής SPES των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο Paris VIII και P.D. Fellow στο Center for European Studies, στο Πανεπιστήμιο Harvard. Ήταν επίκουρος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει διδάξει ως επισκέπτης επικ. καθηγητής στο Π.Σ.Ε. «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει τουλάχιστον 50 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με κριτές μεταξύ των οποίων: The Journal of Economic Policy Reform, The Journal of Policy Modelling, Cambridge Journal of Economics, International Review of Law and Economics, Journal of Economic Studies, European Journal of Law and Economics, etc. Στην Ελλάδα έχει συγγράψει 13 μονογραφίες. Διεθνώς έχει συγγράψει με τον Μ. Μητσόπουλο τα βιβλία, Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust, MacMillan/ Palgrave 2011 & 2012 (2nd edition), Greece. From Exit to Recovery? Brookings Institution Publ. 2014 και Who’s to Blame for Greece? MacMillan/ Palgrave 2016 και Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism have Destroyed a Country with High Potential, MacMillan/ Palgrave 2018, 2nd Edition. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στους Financial Times, e-CNN, e- NYT & The Guardian και έχει εργασθεί στο Internal Evaluation Office, IMF.

Είναι σύμβουλος μακροοικονομίας του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.

