Ισπανία: Σπαρακτικές στιγμές στην τελετή μνήμης για τα θύματα του κοροναϊού

Φορώντας μαύρες μάσκες Ισπανοί και ξένοι αξιωματούχοι απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα του κοροναϊού στη χώρα και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα με επικεφαλής τον βασιλιά Φελίπε.

Πολλοί από τους περίπου 400 προσκεκλημένους στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε έξω από το Βασιλικό Ανάκτορο στην Μαδρίτη, ήταν συγγενείς των τουλάχιστον 28.000 νεκρών από την covid-19 στην χώρα αυτή που συγκαταλέγεται στις περισσότερο πληγείσες από την πανδημία σε όλη την Ευρώπη.

Οι συγγενείς των νεκρών απέθεσαν λευκά τριαντάφυλλα πάνω σε ένα ξύλινο μαύρο βάθρο, στο κέντρο του οποίου έκαιγε μια φωτιά.

The verses of Octavio Paz, the minute of silence and the applause . pic.twitter.com/A9dJ9BQTWy

Ceremony in Spain in memory of the victims of COVID-19.

Ο βασιλιάς είπε στους συγγενείς των θυμάτων: «Δεν είσαστε μόνοι με τον πόνο σας, είναι κοινός ο πόνος, είναι η θλίψη μας που σήμερα την βλέπουν εδώ όλοι οι Ισπανοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί από τους νεκρούς από τη νόσο ήταν ηλικιωμένοι «οι ζωές των οποίων άλλαξαν τον ρου της ιστορίας μας» προς την Δημοκρατία.

Ο βασιλιάς εξήρε τις οικογένειες των Ισπανών που τήρησαν μια από τις αυστηρότερες καραντίνες στην Ευρώπη επιδεικνύοντας «μεγάλο κουράγιο, αυτοθυσία και πειθαρχία’», τα οποία, όπως είπε, ήταν σημαντικά για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Spain’s King Felipe leads a state memorial event for the country’s coronavirus victims at the Royal Palace in Madridhttps://t.co/uyg7Hgpruv pic.twitter.com/vNYeh5X8HJ

“Their mourning is our own”

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Moving tribute in Madrid today.

We will never forget the victims of #COVID19 and all who heroically fought the pandemic.

Europe will always stand with Spain. pic.twitter.com/h0AHUsEMmA

— Charles Michel (@eucopresident) July 16, 2020