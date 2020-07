Οι αθλήτριες που κατέκτησαν το επιχειρείν ή πώς η καινοτομία περνάει σαν το νερό από την πετσέτα!

Την καινοτομία αν την ψάχνεις σωστά δηλαδή με καθαρό, αδογμάτιστο τρόπο και μέθοδο μπορείς να τη βρεις παντού! Άλλωστε, και ο ΟΟΣΑ θεωρεί – εδώ και χρόνια- ότι η καινοτομία δεν είναι μια αυστηρά τεχνολογική υπόθεση. Τούτου δοθέντος, δύο γυναίκες – αθλήτριες, η κοινή τους αναφορά στο υδάτινο στοιχείο (από την κολυμβητική δεξαμενή μέχρι το ακρογιάλι και την ανοικτή θάλασσα) και το δημιούργημα τους, μια πετσέτα μπορεί να είναι τα κατάλληλα συστατικά για μια ιστορία που συνδέει πρόσωπα με επιχειρηματικές δραστηριότητες! Η ιστορία με τις κυρίες του One Zipper (https://onezipper.gr/)

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η καλή μου φίλη, η νομικός Έλενα Δέδε που συνδυάζει με αρμονικό τρόπο στο πρόσωπο της δύο ιδιότητες, εκείνη της ακτιβίστριας και την άλλη, του κοινωνικού επιχειρηματία (η δουλειά της στο πρωτοποριακό Woof Club που άλλαξε δραστικά το πλαίσιο για pet-friendly διακοπές στην Ελλάδα αλλά και στη ΜΚΟ Dogs’ Voice έχει αναγνωρισθεί) ήταν η ψηφιακή προξενήτρα.

Η Έλενα πήρε την πρωτοβουλία να γνωρίσω τη δουλειά που έχουν κάνει δύο φίλες της και μέσω messenger έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις με τη Γεωργία Λαρά και τη Στελλίνα Παναγιωτοπούλου, δημιουργούς της φίρμας One Zipper.

Η συνάντηση και η γνωριμία μας έγινε επί ψηφιακού εδάφους! Η Γεωργία Λαρά – η ασημένια Ολυμπιονίκης του 2004 με τα κορίτσια της υδατοσφαίρισης- πήρε το λόγο: «Το σημείο συνάντησής μας ήταν το νερό που πάντα ήταν και θα είναι το σημείο αναφοράς μας!». Το σημείο αναφοράς και των 2 δημιουργών – το κοινό τους σημείο!

Πάμε παρακάτω. Ο λόγος και πάλι στη Γεωργία: «Είτε είσαι επαγγελματίας κολυμβητής είτε ερασιτέχνης, η πετσέτα είναι απαραίτητη και η ιδέα για το brand προέκυψε από την ανάγκη για εξέλιξη: μία πετσέτα ελαφριά, μικρή σε μέγεθος, super απορροφητική ,με δυνατότητα να στεγνώνει άμεσα, χωρίς να κολλάει πάνω της η άμμος και κυρίως να εντυπωσιάζει σε χρώματα και σχέδια!

Από το 2016

Έτσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2016, παρουσιάσαμε τις πρωτοποριακές microfiber πετσέτες μας και το απόλυτο trend της παραλίας, τα beach ponchos.

Εξελικτικά, ήρθαν και οι πετσέτες γυμναστηρίου και yoga: οι πρώτες Ελληνικές αντιολισθητικές πετσέτες με την τεχνολογία της σιλικόνης που έφεραν το στυλ στα γυμναστήρια!».

Η Γεωργία θυμάται τη ζωή στη πισίνα. Μην μετράτε χρόνια… Αθλήτρια water polo. Στη συγκομιδή της, 7 πρωταθλήματα Ελλάδος με τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Β.)και 2 champions league, πάλι, με τον Ν.Ο.Β. Από κοντά, με την Εθνική Ελλάδος 2 ασημένια μετάλλια Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 1 χρυσό μετάλλιο Παγκόσμιου πρωταθλήματος και η κορύφωση των διακρίσεων: Το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο στην Αθήνα του 2004.

Από την πλευρά της, η Στελλίνα Παναγιωτοπούλου, η συν-δημιουργός της φίρμας OneZipper είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής- προπονήτρια κολύμβησης, ναυαγοσώστρια, διεθνής κριτής γραμμών αντισφαίρισης (με συμμετοχές όπως εκείνη του ΑΘΗΝΑ 2004, στις διοργανώσεις του Wimbledon και του Dubai ATP), ενώ παλαιότερα, είχε τη διαδρομή της στο μπάσκετ ως αθλήτρια του ΠΑΟ.

“Be an innovator, not an imitator”, λέει η Στελλίνα και προσδιορίζει τη σχέση τους με την καινοτομία, το βασικό στοιχείο της δημιουργικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο λόγος σε εκείνη: «Το γίνε καινοτόμος και όχι, μιμητής είναι το quote που μας ώθησε να δημιουργήσουμε την One Zipper και πλέον αποτελεί τη βάση της φιλοσοφίας μας.

Το 2014 , η One Zipper καινοτόμησε σχεδιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολόσωμες αθλητικές φόρμες, προϊόν που ονοματοδότησε και το brand μας:One Zipper!

Συνεχίσαμε χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στη χώρα μας το απολύτως καινοτόμο microfiber textile :ελαφρύ, 8 φορές πιο απορροφητικό από το βαμβάκι ,μικρό σε όγκο, γρήγορο στο στέγνωμα και κυρίως ιδανικό για τα υπέροχα σχέδια του digital print!

Το 2016 ξεκινήσαμε σχεδιάζοντας beach towels & ponchos και λίγο αργότερα ,το 2018 gym & yoga towels , με την προσθήκη πελμάτων σιλικόνης στην πίσω όψη, ώστε να εξασφαλίζουμε σταθερότητα και υγιεινή.

Κάπως έτσι οραματιζόμαστε και το μέλλον της One Zipper… καινούργιες ιδέες που θα κάνουν τη ζωή μας πιο πρακτική πάντα με γνώμονα την άνεση, την ποιότητα των υφασμάτων και την κομψότητα».

