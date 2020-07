Twitter : Επίθεση χάκερ στους λογαριασμούς των Μπιλ Γκέιτς, Ίλον Μασκ και Τζο Μπάιντεν

Κακόβουλες επιθέσεις δέχθηκαν χθες, Τετάρτη, οι επίσημοι λογαριασμοί στο Twitter των δισεκατομμυριούχων Μπιλ Γκέιτς και Ίλον Μάσκ από χάκερς, καθώς στους δύο λογαριασμούς αναρτήθηκαν ψευδή μηνύματα με τα οποία ζητούνταν δωρεές στο ψηφιακό νόμισμα bitcoin.

Οι αναρτήσεις στους δύο λογαριασμούς αφαιρέθηκαν αργότερα. Το Twitter, αλλά και η Tesla δεν σχολίασαν άμεσα την εξέλιξη αυτή.

Κακόβουλη επίθεση δέχθηκε και ο λογαριασμός στο Twitter του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψηφίου για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.

Globally, a lack of medical oxygen–needed to treat pneumonia, malaria, and other diseases–leads to hundreds of thousands of deaths each year. @BernardOlayo founded @Hewa_Tele to address this often-overlooked challenge. https://t.co/TSea0oyDjP

Meeting the threat of climate change presents a once-in-a-lifetime opportunity to jolt new life into our economy. We’re going to create millions of high-quality, union jobs by building a modern infrastructure and a clean energy future. https://t.co/zzLLfkPcot

— Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2020