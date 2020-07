Σύνοδος Κορυφής : Δύσκολες διαπραγματεύσεις, διάλειμμα για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις

Επιβεβαίωση όσων μιλούν για εξαιρετικά δύσκολη Σύνοδο Κορυφής και χάσμα μεταξύ των αντικρουόμενων πλευρών σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελεί η είδηση του διαλείμματος προκειμένου να υπάρξουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

Για όσους παρακολουθούν τις Συνόδους Κορυφής αποτελεί πάγια τακτική κάθε φορά που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ ή φτάνουν ακόμη και σε αδιέξοδο να διακόπτεται η συνεδρίαση προκειμένου να υπάρξουν προσπάθειες συμβιβασμού με διμερείς και τριμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφωνούντων ή των υποστηρικτών της μίας ή της άλλης πρότασης ώστε να οργανωθεί νέα γραμμή επίθεσης και στρατηγικής.

Μετά από επτά ώρες διαπραγματεύσεων η Σύνοδος Κορυφής διεκόπη για «διάλειμμα» ανήρτησε σε tweet του ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Following two rounds of thorough discussions at #EUCO on different issues related to #MFF and Recovery Fund @eucopresident calls for a BREAK until dinner at 8pm.

He will in the meantime organize consultations in smaller formats.

