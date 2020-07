Θρίλερ στη Σύνοδο Κορυφής: Η Αυστρία απορρίπτει την πρόταση της Κομισιόν

Σε θρίλερ εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής που διεξάγεται σε συγκρουσιακό κλίμα. Μετά την μετωπική Ιταλίας-Ολλανδίας, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα, απορρίπτοντας την πρόταση της Κομισιόν και ζητώντας νέα πρόταση.

Ειδικότερα, ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε απόψε ότι απορρίπτει την τρέχουσα πρόταση που συζητείται στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ με στόχο να ανακάμψουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από την ύφεση που έφερε η πανδημία του νέου κοροναϊού.

«Το σημαντικότερο, κεντρικό αίτημά μας είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη ένωση χρέους (…) αλλά αυτό που θα αποφασιστεί εδώ να παραμείνει μια δράση για μία και μόνο φορά», είπε στη δημόσια τηλεόραση ORF ο Κουρτς.

Στο περιθώριο της συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες, ο Κουρτς είπε ότι είχε συνομιλίες με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα υπάρξουν νέες προτάσεις τη νύχτα. Υπάρχει μια δυναμική προς την κατεύθυνσή μας», πρόσθεσε.

Αγεφύρωτο το χάσμα Βορρά – Νότου

Το πρώτο ανησυχητικό σήμα για την πορεία των διαπραγματεύσεων δόθηκε με την διακοπή μετά από επτά ώρες συζήτησης, προκειμένου να υπάρξουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και ζυμώσεις, πάγια τακτική της Ευρώπης σε κρίσιμες Συνόδους, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ ή φτάνουν ακόμη και σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εκμεταλλεύτηκε το «διάλειμμα» αυτό για ξεχωριστές συναντήσεις με τις αντικρουόμενες πλευρές σε μια προσπάθεια να βρεθεί συμβιβασμός.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε ήταν ένας από αυτούς που κάθισαν στο τραπέζι με τον κ. Μισέλ, επιλογή που θα εξηγούνταν σε λίγη ώρα όταν συνεργάτες του ιταλού πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε μιλούσαν για μετωπική σύγκρουση Κόντε- Ρούτε κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Ξεχωριστή συνεργασία είχε ο κ. Μισέλ και με την γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον γάλλο πρόεδρο Εμμανουελ Μακρόν, που πρωτοστάτησαν από την αρχή για την ύπαρξη συμφωνίας, αλλά και με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Μετωπική σύγκρουση Κόντε – Ρούτε

Την είδηση του διαλείμματος για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, απόδειξη δυστοκίας και κινδύνου ναυαγίου, ακολούθησαν οι πληροφορίες περί μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ Ιταλίας και Ολλανδίας, που ανήκει στην ομάδα των φειδωλών που αντιτάσσονται στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά η βόμβα του αυστριακού καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς -επίσης εξέχων μέλος της ομάδας των σκληρών- ότι απορρίπτει την τρέχουσα πρόταση.

Ειδικότερα, σε ευθεία σύγκρουση με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μάρκ Ρουτε, ήρθε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε στην Σύνοδο Κορυφής.

Όπως διέρρευσαν συνεργάτες του Ιταλού πρωθυπουργού, ο Κόντε τόνισε ότι «η πρόταση Ρούτε είναι μη συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες και μη εφαρμόσιμη σε πολιτικό επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδία έχει ζητήσει κάθε χώρα να μπορεί να απορρίπτει, με βέτο, τα σχέδια μεταρρυθμίσεων και τις εκταμιεύσεις πόρων που θα παρουσιάσουν τα κράτη-μέλη τα οποία θα λάβουν την οικονομική στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Ο Κόντε αποδόμησε τη θέση αυτή, με μια παρέμβαση η οποία βασίσθηκε σε αναλυτικές νομικές αρχές», τονίζει ο ιταλικός τύπος.

Το τεταμένο κλίμα και την μεγάλη απόσταση που χωρίζει τους ευρωπαϊους ηγέτες επιβεβαίωσε και ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δηλώνοντας το βράδυ ότι οι απόψεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διαφορετικές μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μπάμπις είπε επίσης ότι δεν έχει την αίσθηση ότι οι «27» βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το μέγεθος του νέου ταμείου που θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την κρίση του νέου κοροναϊού.

