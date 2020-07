Μαχαίρωμα στο Σίτι του Λονδίνου

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σίτι του Λονδίνου και τραυματίστηκαν, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

«Οι αστυνομικοί μας αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή μεμονωμένο περιστατικό στο Μπροουντγκέιτ Σάιρκλ, στο οποίο δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας του Σίτι του Λονδίνου.

Our officers are currently dealing with an isolated incident at #BroadgateCircle, in which two people have been stabbed.

Their injuries are not thought to be life threatening and they are being treated by @Ldn_Ambulance.

Please avoid the area. Updates to follow.

— City of London Police (@CityPolice) July 17, 2020