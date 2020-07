Παραλίγο τραγωδία: Πυρηνικό υποβρύχιο κόντεψε να συγκρουστεί με επιβατηγό πλοίο

Ένα βρετανικό πυρηνικό υποβρύχιο λίγο έλειψε να συγκρουστεί με επιβατηγό πλοίο, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 200 επιβάτες, αφού ο διοικητής του έλαβε «ανακριβείς πληροφορίες».

Μια έκθεση, που διεξήχθη από το Θαλάσσιο Τμήμα Διερεύνησης Ατυχημάτων (MAIB) -και δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη, 9 Ιουλίου- διαπίστωσε ότι τα δύο σκάφη ήρθαν σε απόσταση 50-100 μέτρων μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του συμβάντος, στις 6 Νοεμβρίου 2018.

Η έρευνα αποκάλυψε, δε, ότι ήταν η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια που ένα υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού έφτασε μια ανάσα από μια καταστροφική σύγκρουση με άλλο σκάφος.

