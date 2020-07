Ρωσία: Σύλληψη τοπικού κυβερνήτη ανάβει φωτιές στο Κρεμλίνο

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώνεται στην πλατεία Λένιν, στην πόλη Χαμπάροφσκ της ρωσικής Άπω Ανατολής. Καθώς η ώρα περνά το πλήθος ολοένα και αυξάνεται. Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα υπέρ του τοπικού κυβερνήτη τους Σεργκέι Φουργκάλ, που την περασμένη Πέμπτη συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας και μεταφέρθηκε στη Μόσχα για να ανακριθεί.

Ο Φουργκάλ κατηγορείται για συμμετοχή σε δολοφονίες επιχειρηματιών, πριν από περίπου 15 χρόνια. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και η απόφαση των δικαστικών αρχών να προφυλακιστεί στη Μόσχα πυροδότησε την αντίδραση των κατοίκων του Χαμπάροφσκ καθώς θεωρούν ότι η σύλληψη του Φουργκάλ στηρίζεται σε πολιτικά κίνητρα.

#SergeiFurgal: The arrest fuelling anti-Moscow anger in #Russia’s far east.

Tens of thousands of people took to the streets of the #Russian city of #Khabarovsk Saturday to protest the arrest of the region’s governor. pic.twitter.com/CL9Tei7HDB

