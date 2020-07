Σύνοδος Κορυφής : Αυτή είναι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ – Τι περιλαμβάνει

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επέστρεψαν μετά το ναυάγιο της Παρασκευής οι ηγέτες της ΕΕ, αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2021-2027).

Στη σημερινή δεύτερη μέρα συνομιλιών, αναμενόταν να ξεκινήσει στις 12:00 (ώρα Ελλάδας), ωστόσο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, παρουσίασε κάποιες νέες προτάσεις στους ηγέτες, καθυστερώντας τον αρχικό προγραμματισμό.

EU leaders handed new plan to break deadlock on recovery fund https://t.co/YowOEGTy98 via @bpolitics @nchrysoloras @v_dendrinou — John Follain (@JohnFollain) July 18, 2020

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το -, η νέα πρόταση του Σαρλ Μισέλ θα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ύψους 450 δισ. ευρώ (από 500 δισ. που ήταν η προηγούμενη πρόταση) και 300 δισ. ευρώ δάνεια, σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιστάσεις των πιο σκληρών κρατών μελών. Το σύνολο των κφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει στα 750 δισ. ευρώ.

Breaking: new compromise proposal by Michel reduces size of recovery fund grants to 450 billion euros (from 500). Keeps overall size the same (750 billion of which 300 billion will be loans) — Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) July 18, 2020

Η νέα συμβιβαστική πρόταση του επικεφαλής του ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυξάνει τα rebates (ετήσιες εκπτώσεις προϋπολογισμού) κατά 100 εκατ. ευρώ που θα λάβουν χώρες όπως Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Σουηδία ανά έτος, ενώ εισάγει και το «super emergency brake», δηλαδή έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια χώρα να εμποδίσει την εκταμίευση των χρημάτων εάν έχει αμφιβολίες σχετικά με το αν χρησιμοποιούνται σωστά.

Also: new compromise proposal by Michel increases rebates by 100 million euros gross per year. Introduces “super emergency brake” (request within 3 days by a member state to bring the matter without delay, to the European Council or the Ecofin to satisfactorily address it) — Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) July 18, 2020

Η συμβιβαστική πρόταση επιδιώκει να σπάσει το αδιέξοδο μεταξύ των διαφόρων πλευρών και να τους βοηθήσει να καταλήξουν σε συμφωνία που θα σηματοδοτούσε ένα άνευ προηγουμένου βήμα προς την οικονομική ολοκλήρωση για την ΕΕ.

«Η Αθήνα διεκδικεί ό,τι καλύτερο μπορεί»

Παρ’όλα αυτά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πρόκειται για μία δύσκολη διαπραγμάτευση.

Η Αθήνα διεκδικεί ό,τι καλύτερο μπορεί τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι οποίες τονίζουν ότι όλοι πρέπει να κάνουν ορισμένους μικρούς συμβιβασμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, φαίνεται ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται κάποιες χώρες.

Πρόγευμα για… έξι

Νωρίτερα, ο Σαρλ Μισέλ ξεκίνησε τη μέρα, συναντώντας τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, το Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Day 2 of #EUCO starts with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher and @EmmanuelMacron @MinPres @sanchezcastejon @GiuseppeConteIT and @vonderleyen before plenary later today. pic.twitter.com/aGUry1E6tw — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

-