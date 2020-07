Σύνοδος Κορυφής : Κρίσιμη συνάντηση Μισέλ με «Βόρειους» και «Νότιους» – Παρών και ο Μητσοτάκης

Κρίσιμη συνάντηση μεταξύ των «φειδωλών» κρατών του Βορρά και των χωρών του Νότου, τη Γαλλία, και τη Γερμανία που έχει την προεδρία της ΕΕ, διεξάγεται αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του πρώτου γύρου διαβουλεύσεων της Συνόδου Κορυφής. Σε αυτή μετέχει και ο έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρώτος γύρος διαβουλεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Συμβουλίου διοργανώνει συνάντηση με ηγέτες της Δανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη συνάντηση» έγραψε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Twitter.

Νωρίτερα, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις «τέσσερις φειδωλές» χώρες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κατέθεσε αναθεωρημένη πρόταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το -, η νέα πρόταση του Σαρλ Μισέλ θα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ύψους 450 δισ. ευρώ (από 500 δισ. που ήταν η προηγούμενη πρόταση) και 300 δισ. ευρώ δάνεια, σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιστάσεις των πιο σκληρών κρατών μελών. Το σύνολο των κφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει στα 750 δισ. ευρώ.

Η νέα συμβιβαστική πρόταση του επικεφαλής του ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυξάνει τα rebates (ετήσιες εκπτώσεις προϋπολογισμού) κατά 100 εκατ. ευρώ που θα λάβουν χώρες όπως Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Σουηδία ανά έτος.

Ακόμα προκειμένου να κάμψει τις αντιρρήσεις του Μαρκ Ρούτε, που ζητά να μπορεί κάθε χώρα να απορρίπτει με βέτο, τα σχέδια μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσουν τα κράτη μέλη, τα οποία θα λάβουν την οικονομική στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Σαρλ Μισέλ πρότεινε το «super emergency brake», δηλαδή έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια χώρα να εμποδίσει την εκταμίευση των χρημάτων εάν έχει αμφιβολίες σχετικά με το αν χρησιμοποιούνται σωστά.

