Σύνοδος Κορυφής : Νέα πρόταση από τον Σαρλ Μισέλ, μετά το χθεσινό θρίλερ

Μετά τις χθεσινές 14 ώρες των διαπραγματεύσεων, οι οποίες δεν απέδωσαν καρπούς, με την Ολλανδία πρωτίστως και την Αυστρία να εμμένουν στη σκληρή τους στάση, οι 27 ηγέτες των κρατών – μελών της ΕΕ επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στις 10 (ώρα Ελλάδας), σε μια προσπάθεια να υπάρξει σύγκλιση και να καταλήξουν σε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, φαίνεται ότι θα παρουσιάσει νέα πρόταση προκειμένου να γεφυρώσει τις διαφορές.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές βράδυ, οι διαβουλεύσεις σταμάτησαν μετά το δείπνο, το οποίο ολοκληρώθηκε περίπου στις 23.30 το βράδυ ώρα Βρυξελλών.

Ο Σαρλ Μισέλ θα ξεκινήσει σήμερα συναντώντας τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, το Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Day 2 of #EUCO starts with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher and @EmmanuelMacron @MinPres @sanchezcastejon @GiuseppeConteIT and @vonderleyen before plenary later today. pic.twitter.com/aGUry1E6tw

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020