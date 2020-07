Όταν στριμώχνεται ο Τραμπ ή πώς ένας δημοσιογράφος κάνει σωστά τη δουλειά του

Μια συνέντευξη θεωρείται πετυχημένη όταν αμέσως μετά την προβολή/δημοσίευσή της προκαλεί αντιδράσεις, πόσο μάλλον όταν τις προκαλεί από την προβολή και μόνο ενός τρέιλερ της μερικών δευτερολέπτων.

Εδώ και κάποιες ώρες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX NEWS διαφημίζει τη συνέντευξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον δημοσιογράφο Κρις Γουάλας, που θα προβληθεί αύριο, Κυριακή, 18 Ιουλίου.

Η συνάντηση αυτή βέβαια είχε όλες τις προδιαγραφές για ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα.

Στη μία γωνία, ο στρυμωγμένος, λόγω COVID-19 και οικονομικής ύφεσης, νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, και αγχωμένος λόγω των δημοσκοπήσεων υποψήφιος για επανεκλογή, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην άλλη γωνία, ο Κρις Γουάλας, εγγεγραμμένος Δημοκρατικός και γνωστός για την τόλμη και την παρρησία του έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

Οι δυο τους συναντήθηκαν στο FOX News, το μεγάλο συντηρητικού και φιλορεπουμπλικανικό τηλεοπτικό διίκτυο που όμως τους τελευταίους μήνες δεν διάγει και τις φωτεινότερες ημέρες των σχέσεών του με τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όταν ο Τραμπ κάθησε απέναντι στον Γουάλας, πιθανότατα θα θυμόταν όσα είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος τον Δεκέμβριου του 2019:

«Πιστεύω πως ο πρόεδρος Τραμπ, αναμιγνύεται στην πιο ευθεία και παρατεταμένη επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου στην Ιστορία μας» προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «κάνει ό,τι μπορεί για να υποσκάψει τα ΜΜΕ, για να προσπαθήσει να μας εξουδετερώσει».

Τι πρόλαβε όμως να συμβεί μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα του αποσπάσματος που προβλήθηκε από τη συνέντευξη, ώστε τα δημοσιογραφικά δίκτυα ολόκληρου του πλανήτη να μιλούν για αυτήν, πριν καν την παρακολουθήσουν;

Trump interrupts interview to show proof that Biden plans to defund the police. It did not go well pic.twitter.com/ZwEwFpmcOg

— Peter Wade (@brooklynmutt) July 17, 2020