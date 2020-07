Αμαζόνιος : Δραματικές εικόνες από νέες πυρκαγιές

Δραματικές είναι νέες εικόνες από τον Αμαζόνιο στη Βραζιλία, οι οποίες δείχνουν φωτιές να μαίνονται σε μεγάλες περιοχές της ζούγκλας, σχεδόν ένα χρόνο μετά τις εφιαλτικές πυρκαγιές του 2019 που προκάλεσαν τη διεθνή κατακραυγή προς την κυβέρνηση του Ζαϊρ Μπολσονάρο.

Τα πλάνα, όπως αναφέρει ο Guardian, τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Greenpeace σε δάσος της πολιτείας Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, στην νότια πλευρά του Αμαζονίου στις 9 Ιουλίου.

Η λήψη έγινε στην έναρξη της περιόδου ξηρασίας στο τροπικό δάσος, κάτι που εγείρει φόβους ότι οι φετινές φωτιές μπορεί να είναι τόσο καταστροφικές και ίσως χειρότερες από εκείνες του 2019.

“Ήταν σοκαριστικό να βλέπουμε το μέγεθος της αποψίλωσης και των φωτιών, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση διαλύει την προστασία του περιβάλλοντος”, δήλωσε ο Ρομούλο Μπατίστα, ανώτερος υπεύθυνος της Amazon για την Greenpeace, ο οποίος πέρασε μέρες πετώντας σε μια μεγάλη περιοχή. “Είναι η αρχή της ξηρασίας και είδαμε φωτιές και περιοχές να προετοιμάζονται για αποψίλωση”.

Ορισμένες εικόνες δείχνουν περιοχές κοντά σε πόλεις καθώς και περιοχές που πρόσφατα μετατράπηκαν σε βοσκότοπους – τη μεγαλύτερη αιτία αποψίλωσης στον Αμαζόνιο. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν πεσμένα δέντρα που συσσωρεύτηκαν για κάψιμο και φωτιές που μαίνονται κοντά στη Ζουάρα, γνωστή ως πρωτεύουσα των βοοειδών.

Οι αγρότες καίνε παραδοσιακά τις εκκαθαρισμένες περιοχές στον Αμαζόνιο κατά τη διάρκεια της ξηρασίας. Ο αριθμός των φωτιών πέρυσι ήταν ο υψηλότερος από το 2010.

“Έριξαν το δάσος και το άφησαν να στεγνώσει κάτω από τον ήλιο. Όταν στεγνώσει, τα βάζουν όλα μαζί και τα καίνε», είπε ο Μπατίστα. Στη συνέχεια, η γη χρησιμοποιείται για κτηνοτροφία ή γεωργία.

Αλλά ο Μπατίστα είδε επίσης σημάδια ότι η φωτιά χρησιμοποιείται για να καθαρίσει το δάσος όταν έχουν αφαιρεθεί πολύτιμα ξύλα. Οι εικόνες δείχνουν φωτιές σε παρθένο δάσος. “Βλέπουμε τη φωτιά να χρησιμοποιείται για την αποψίλωση όλο και περισσότερο”, δήλωσε ο Μπατίστα.

This is what Bolsonaro’s vision for Brazil looks like

Instead of destruction we need to #DefendTheDefenders and #ActForAmazon!https://t.co/aGQDrkUXAL pic.twitter.com/z9CFKmXJU0

— Greenpeace (@Greenpeace) July 17, 2020