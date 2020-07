Σεξ, ψέματα και… προδοσία: Πώς «στρατολογεί» πράκτορες η Κίνα

«Hidden Hand: Exposing How The Chinese Communist Party Is Reshaping The World». (Το κρυφό χέρι: Πώς το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα αναμορφώνει τον Κόσμο»). Αυτός είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Oneworld με την υπογραφή των Κλάιβ Χάμιλτον και Μαράικε Ολμπεργκ. Ένα βιβλίο που αποκαλύπτει τους βρώμικους τρόπους με τους οποίους οι Κινέζοι κλέβουν παντός είδους πληροφορίες διεισδύοντας ολοένα και πιο πόσο βαθιά στην «απέναντι» Δύση…

Ο Λονδρέζος Ίαν Κλέμεντ έμαθε με τον πιο ζόρικο τρόπο να μην εμπιστεύεται το κινεζικό καθεστώς. Ήταν στο Πεκίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, σε επίσημη επίσκεψη ως Αντιδήμαρχος του Λονδίνου, ο νούμερο δύο του Μπόρις Τζόνσον, όταν σε κάποιο πάρτι, τον πλησίασε ένα πανέμορφο κορίτσι. Η προσέγγιση δεν αποτελούσε τίποτε παραπάνω από μία παλιά και καλά δοκιμασμένη παγίδα, ωστόσο εκείνος έμπλεξε στα δίχτυα της σαν σχολιαρόπαιδο. Αρκούσαν μερικά ποτήρια κρασί ώστε ο Κλέμεντ να προσκαλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του την όμορφη Κινέζα, κι ύστερα… σκοτάδι. Το επόμενο πρωί ξύπνησε από έναν βαθύ ύπνο, συνέπεια κάποιου υπνωτικού που ο ίδιος δεν είχε πάρει με τη θέλησή του.

Όταν κοίταξε γύρω του θολωμένος παρατήρησε πως το κορίτσι ήταν εξαφανισμένο και το δωμάτιό του φύλλο και φτερό: «Το πορτοφόλι μου ήταν ανοιχτό. Ήταν ξεκάθαρο πως το είχε ξεψαχνίσει αλλά κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήταν απλή κλέφτρα διότι δεν έλειπε τίποτα…», είχε δηλώσει μετά το πάθημά του μαζί με την διαπίστωση πως το περιεχόμενο του BlackBerry τηλεφώνου του είχε αντιγραφεί…

Ο Κλέμεντ δεν ήταν ένας τυχαίος ταξιδιώτης αλλά ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αναμεμειγμένο στην υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και βρισκόταν στην κινεζική πρωτεύουσα για να δημιουργήσει επαφές με πιθανούς επενδυτές. Είπε ότι η γυναίκα, που πρέπει να ήταν πράκτορας των Κινεζικών Μυστικών Υπηρεσιών έψαχνε πληροφορίες αναφορικά με τα άτομα που είχε συναντήσει στο Πεκίνο και τις συμφωνίες, που είχε κάνει. Όταν η ιστορία αυτή αποκαλύφθηκε, ένα χρόνο αργότερα, δήλωσε στις εφημερίδες: «Δεν σκέφτηκα καθαρά» – μια στάση που συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο, εδώ και μια δεκαετία, πάρα πολλοί Δυτικοί πολιτικοί και επιχειρηματίες εξακολουθούν να πέφτουν σε παγίδες, που τους στήνουν σαγηνευτικές Κινέζες…

Ίαν Κλέμεντ



«Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις υπάρχει ένας κατάσκοπος»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Βρετανική Υπηρεσία Αντικατασκοπείας και Ασφάλειας, γνωστή ως MI5, συνέταξε ένα εγχειρίδιο προστασίας για επιχειρηματίες που επισκέπτονται την Κίνα με τις παρακάτω συμβουλές: «Να είστε σε επιφυλακή όταν αντιμετωπίζετε κολακευτική και γενναιόδωρη φιλοξενία. Οι Δυτικοί είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο μακροχρόνιας, διακριτικής καλλιέργειας σχέσεων από τους Κινέζους με στόχο να αποκτήσουν “φίλους”. Ο στόχος αυτών των τακτικών είναι να δημιουργηθεί ένα χρέος “υποχρέωσης” εκ μέρους του στόχου, ο οποίος τελικά θα δυσκολευτεί να αρνηθεί ανταποδοτικά αιτήματα».

Αυτή η συμβουλή είναι ακόμα πιο σημαντική σήμερα από ό, τι πριν από 30 χρόνια, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που επιμένουν να την αγνοούν…

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκτιμά ότι μεταξύ 2011 και 2018 η Κίνα συμμετείχε στο 90 τοις εκατό των υποθέσεων οικονομικής κατασκοπείας. Το Πεκίνο αφιερώνει τεράστιους πόρους τόσο στη βιομηχανική κατασκοπεία, με στόχο εμπορικά μυστικά όσο και στην κρατική κατασκοπεία, με στόχο κυβερνητικά και στρατιωτικά μυστικά. Η Κίνα κυνηγά με πάθος πληροφορίες για την τεχνολογία άλλων χωρών – είτε λαμβάνονται νόμιμα είτε όχι, δεν την απασχολεί. Απορροφώντας πληροφορίες όπως μια ηλεκτρική σκούπα απορροφά τη σκόνη, όχι μόνο αναπτύσσει τις υπηρεσίες πληροφοριών της για να διευκολύνει την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά επίσης φτάνει βαθιά στις υπερπόντιες κινεζικές κοινότητες για να στρατολογήσει τόσο πράκτορες επιρροής όσο και πληροφοριοδότες και κατασκόπους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ανώτατο στέλεχος του τμήματος Αντικατασκοπείας στο FBI παρατήρησε στα τέλη του 2018 ότι το γραφείο είχε χειριστεί χιλιάδες καταγγελίες και έρευνες σχετικά με μη παραδοσιακή κατασκοπευτική δραστηριότητα, που αφορούσαν κυρίως στην Κίνα: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε κάθε φορά που το ψάχνουμε, διαπιστώνουμε πως δεν βρίσκονται μόνον εκεί – είναι χειρότερο από αυτό που περιμένουμε να βρούμε, είναι παντού», δήλωσε.

Ενώ οι παραδοσιακές μορφές κατασκοπείας βασίζονται σε εξειδικευμένη εκπαίδευση, η Κίνα έχει υιοθετήσει τη στρατηγική «χιλιάδες κόκκοι άμμου» χρησιμοποιώντας χιλιάδες ερασιτέχνες πληροφοριοδότες. Οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι φοιτητές, ακόμη και οι τουρίστες ενθαρρύνονται να παρέχουν πληροφορίες σε πρεσβείες και προξενεία. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά κατευθύνεται από επαγγελματίες των υπηρεσιών πληροφοριών που έχουν βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συχνά συνεργάζονται με εργοστάσια και ερευνητικά εργαστήρια στην Κίνα και εν συνεχεία βρίσκουν ανθρώπους, από τους οποίους μπορούν να «εκμαιεύσουν» αυτό που αναζητούν.



Huawei, «ταξίδια» και πορνεία

Το Πεκίνο δεν είναι, φυσικά, διόλου αντίθετο στην ξεκάθαρη αυτή κλοπή. Το 2018, ο εξοπλισμός που παρέχεται από τον γίγαντα των τηλεπικοινωνιών της Huawei – που σήμερα βρίσκεται σε εμπάργκο από τις ΗΠΑ- ενεπλάκη στην κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από τα κεντρικά γραφεία της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα. Κάθε βράδυ για πέντε χρόνια, απίστευτες ποσότητες δεδομένων λαμβάνονταν παράνομα και αποστέλλονταν σε διακομιστές στη Σαγκάη. Η Huawei υποστηρίζει ότι αυτές οι διαρροές δεδομένων δεν προέρχονταν από την τεχνολογία της, διότι παρόλο που παρείχε «εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων», αυτές οι εγκαταστάσεις «δεν είχαν λειτουργίες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεδομένων».

Η Huawei έχει κατηγορηθεί πολλές φορές από προμηθευτές και ανταγωνιστές της για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Σύμφωνα με ποινική δίωξη που ασκήθηκε από τις ΗΠΑ, υπάρχει επίσημη εταιρική πολιτική καταβολής μπόνους σε υπαλλήλους που κλέβουν εμπιστευτικές πληροφορίες από ανταγωνιστές, ακόμη και πρόγραμμα πληρωμών σε αυτούς (!) ανάλογα με την αξία των κλεμμένων πληροφοριών. Ένα κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά πως κάθε έξι μήνες, οι τρεις περιφερειακές επιχειρήσεις της Huawei που παρέχουν τις πιο πολύτιμες κλεμμένες πληροφορίες λαμβάνουν έως και μπόνους από την μητρική εταιρεία. Η Huawei φυσικά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και η κινεζική κυβέρνηση απέρριψε επίσης τις κατηγορίες.

Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί πράκτορες της Κίνας εκπαιδεύονται στην τέχνη της καλλιέργειας «φίλων». Οι Κινεζόφιλοι καθώς και όσοι πρωτοπηγαίνουν εκεί γοητευμένοι από τον Κινεζικό πολιτισμό, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Μετά την «περιποίηση» από τους Κινέζους νέους φίλους, μπορεί να παρέχουν, μέσα στην αφέλειά τους, πληροφορίες, πιστεύοντας ότι συμβάλλουν στην αμοιβαία «κατανόηση» και αρμονία μεταξύ της φιλίας των λαών(!).

Η αυτοπεποίθηση, ο εγωισμός, το σεξ, η ιδεολογία, ο πατριωτισμός και ειδικά τα χρήματα, όλα χρησιμοποιούνται για να στρατολογηθούν κατάσκοποι. Οι ανταμοιβές δεν χρειάζεται να είναι υπέρογκες. Στην περίπτωση εμπορικών μυστικών, ένας μηχανικός σε μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας των ΗΠΑ θα μπορούσε να λάβει ως δώρο ένα ταξίδι με τα έξοδα πληρωμένα ή μια αμοιβή για να δώσει μια διάλεξη σε ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα. Τα αιτήματα για πιο πολύτιμες πληροφορίες κλιμακώνονται έως ότου ο στόχος δεν μπορεί παρά να υποκύψει σε εκβιασμούς.

Ένας πράκτορας του FBI, ο Τζόι Τσαν, καταδικάστηκε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας του σε Κινέζους πράκτορες με αντάλλαγμα δωρεάν διεθνή ταξίδια και επισκέψεις σε πόρνες.

Ο Αμερικανός Γκλεν Ντάφι Σρίβερ πήγε ακόμη παραπέρα και έβγαλε πολλά λεφτά.. Ερωτεύτηκε την Κίνα σε μια καλοκαιρινή επίσκεψη στο πρόγραμμα σπουδών και μετακόμισε στη Σαγκάη, όπου απάντησε σε μια αγγελία εφημερίδας που ζητούσε κάποιον να γράψει ένα άρθρο για τις εμπορικές σχέσεις. Πληρώθηκε 120 δολάρια. Με την πάροδο του χρόνου, «φιλίες» χτίστηκαν και προσφέρθηκαν στον Σρίβερ περισσότερα χρήματα. Στη συνέχεια, ενθαρρύνθηκε να κάνει αίτηση για να προσληφθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ή στη CIA και έλαβε μεγάλα ποσά όταν υπέβαλε τις αιτήσεις του. Έλαβε μέρος επί μία εβδομάδα σε συνεντεύξεις για μια θέση στην CIA, αλλά εκείνοι ήδη γνώριζαν τις σχέσεις του με την Κινεζική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κατά τη δίκη, που ακολούθησε τη σύλληψή του, είπε ότι τα πράγματα είχαν βγει εκτός ελέγχου. Παραδέχτηκε ότι υποκινούταν από απληστία: «Ξέρετε, τοποθετήθηκαν μπροστά μου μεγάλες στοίβες από χαρτονομίσματα…».

Γκλεν Ντάφι Σρίβερ



Όλα για την μαμά-πατρίδα

Εάν ο στόχος στρατολόγησης είναι κινεζικής καταγωγής, το κίνητρο μπορεί να είναι η βοήθεια στην μαμά-πατρίδα. Περίπου 50 με 60 εκατομμύρια άνθρωποι Κινέζικης καταγωγής ζουν αλλού, σχηματίζοντας έναν πληθυσμό ισάριθμο με εκείνον της της Βρετανίας. Είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και στα συναισθήματά τους για την Κίνα. Πολλοί μετανάστευσαν πριν ακόμη από την έλευση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) στην εξουσία.

Όμως τις τελευταίες δύο ή τρεις δεκαετίες, το Πεκίνο διακινεί τη θεωρία της «Κινεζικότητας» που στοχεύει να δεσμεύσει τους Κινέζους του εξωτερικού με την «προγονική πατρίδα». Αξιόπιστα άτομα που βλέπουν με συμπάθεια το Κ.Κ.Κ., με τη βοήθεια κινεζικών πρεσβειών και προξενείων, έχουν αναλάβει πολλές από τις καθιερωμένες κινεζικές κοινότητες και επαγγελματικές ενώσεις στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. Μεταξύ αυτής της διασποράς, χρησιμοποιείται η μέθοδος «καρότο και μαστίγιο» για τη στρατολόγηση πρακτόρων. Τα καρότα είναι υποσχέσεις για καλές δουλειές και σπίτια εάν και όταν επιστρέψουν στην Κίνα. Το μαστίγιο είναι άρνηση βίζας και απειλές για τις οικογένειες των υποψηφίων πρακτόρων.

Οι Κινέζοι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατολόγησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να γίνουν πράκτορες «εν υπνώσει», που ενεργοποιούνται μόνον εάν βρεθούν σε θέσεις εργασίας με πρόσβαση σε επιθυμητές πληροφορίες, ιδίως εάν έχουν επιστημονική, τεχνολογική ή στρατιωτική αξία. Ένα πρόγραμμα που ονομάζεται το Thousand Talents Plan στοχεύει στην πρόσληψη υψηλών προσόντων Κινέζων για να «επιστρέψουν» στην Κίνα με την τεχνογνωσία και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό. Εναλλακτικά, όσοι είναι πιστοί στην Κίνα μπορούν να «παραμείνουν στη θέση τους» για να υπηρετήσουν την πατρίδα.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, του οποίου το έργο περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα και προχωρημένα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα ενέργειας έχει στοχευθεί σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα. Περίπου 35.000 ξένοι ερευνητές απασχολούνται στα εργαστήρια του τμήματος, 10.000 από αυτούς είναι από την Κίνα. Στη Silicon Valley, περίπου ένας στους δέκα εργαζομένους υψηλής τεχνολογίας προέρχεται από την ηπειρωτική Κίνα. Σύμφωνα με μια έκθεση, τόσοι πολλοί επιστήμονες από τα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαστήρια του Los Alamos επέστρεψαν σε κινεζικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα , που ονομάσθηκαν «λέσχη Los Alamos» (Η πρωταρχική αποστολή του Los Alamos National Laboratory (LANL) είναι να παρέχει επιστημονική και μηχανική υποστήριξη σε προγράμματα εθνικής ασφάλειας. Εκτελεί έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμό, συντήρηση και δοκιμές για την υποστήριξη του αποθέματος πυρηνικών όπλων.).

Το σεξ, βέβαια, είναι το απλό, γνωστό όπλο και μέσο παγίδευσης και εκμετάλλευσης. Υπάρχει η αποπλάνηση που οδηγεί στην άμεση κλοπή των μυστικών, όπως στην περίπτωση του Ίαν Κλέμεντ. Υπάρχει και η αποπλάνηση που οδηγεί σε εκβιασμό, χρησιμοποιώντας ροζ φωτογραφίες. Το 2016 αναφορές έδειξαν ότι ο Ολλανδός πρέσβης στο Πεκίνο είχε παγιδευτεί με αυτόν τον τρόπο.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας εκμεταλλεύονται επίσης τα κοινωνικά μέσα για να προσεγγίσουν δυνητικά χρήσιμους Δυτικούς. Το 2018, οι γαλλικές αρχές αποκάλυψαν ένα κινεζικό πρόγραμμα για να παρασύρουν χιλιάδες ειδικούς, χρησιμοποιώντας ψεύτικους λογαριασμούς στο LinkedIn. Παριστάνοντας ότι είναι μέλη think tanks (ομάδες προβληματισμού), επιχειρηματίες και σύμβουλοι, οι διαχειριστές αυτών των λογαριασμών δήλωναν σε άτομα που είχαν στοχεύσει ότι η εμπειρία τους ενδιαφέρει μια κινεζική εταιρεία και τους προσέφεραν δωρεάν ταξίδια στην Κίνα. Όσοι δέχτηκαν πέρασαν μερικές ημέρες κοινωνικών δραστηριοτήτων και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να παράσχουν πληροφορίες. Πιστεύεται ότι ορισμένοι από αυτούς φωτογραφήθηκαν παράνομα σε ντροπιαστικές καταστάσεις, όπως η αποδοχή πληρωμών και έτσι έγιναν εύκολα υποψήφια θύματα για εκβιασμό.

Τη γαλλική έκθεση ακολούθησε παρόμοια στη Γερμανία, όπου προσεγγίστηκαν περισσότεροι από 10.000 εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες. Αρκετές εκατοντάδες εξέφρασαν ενδιαφέρον για τις προσφορές που τους έκαναν. Το 2016, ένας Κινέζος πράκτορας μυστικών υπηρεσιών που παρίστανε τον επιχειρηματία χρησιμοποίησε το LinkedIn για να επικοινωνήσει με ένα μέλος της Γερμανικής Bundestag, προσφέροντάς του 30.000 € για εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το κοινοβουλευτικό του έργο. Ο βουλευτής, που δεν έχει κατονομαστεί, δέχθηκε.

Οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν περάσει χρόνια καλλιεργώντας σχέσεις σε δυτικά πανεπιστήμια και ομάδες προβληματισμού, εν μέρει με στόχο να κερδίσουν φίλα προσκείμενους προς το Κ.Κ.Κ. Ένας από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς για αυτό το έργο είναι το Ινστιτούτο Σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων της Κίνας, 400 μέλη του οποίου είναι Κινέζοι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της ακαδημαϊκές ανταλλαγές και συνέδρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως τρόποι για την είσοδο στους πιο κλειστούς κύκλους της φιλοξενούσας, το συνέδριο, χώρας.

Πραγματοποιεί μία ετήσια διάσκεψη με το Ινστιτούτο Μελετών για την Ασφάλεια της ΕΕ στο Παρίσι, και έχει τακτικά συναντήσεις με το επιφανές think tank της Ουάσιγκτον, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, για να συζητήσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτοί οι διάλογοι παρέχουν ευκαιρίες όχι μόνο για τη δημιουργία δικτύων συλλογής πληροφοριών, αλλά και για τη διαμόρφωση της σκέψης των Αμερικανών και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, παρουσιάζοντας, για παράδειγμα, την Κίνα ως το θύμα των εισβολών στον κυβερνοχώρο και αμφισβητώντας την ικανότητα των ΗΠΑ να αποδώσουν το hacking στην Κίνα.



Εκπαιδεύοντας χάκερς στη Δύση

Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι τα πανεπιστήμια στη Δύση είναι ο στόχος των προσπαθειών επιρροής από το Κ.Κ.Κ. Από το 2007, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας έστειλε περισσότερους από 2.500 στρατιωτικούς επιστήμονες και μηχανικούς για σπουδές στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας ερευνητικές σχέσεις με εκατοντάδες κορυφαίους επιστήμονες απ΄ όλο τον κόσμο. Ισχυρίζονται ότι προέρχονται από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφοριών Zhengzhou, το οποίο, κρίνοντας από τον αριθμό των δημοσιεύσεων στις οποίες αναφέρεται, είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας επικοινωνιών. Ωστόσο, το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφοριών Zhengzhou δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν έχει ιστότοπο, αριθμό τηλεφώνου και κτίρια. Έχει μόνο μια ταχυδρομική θυρίδα στην πρωτεύουσα της επαρχίας Henan, Zhengzhou, και αυτό είναι όλο. Στην πραγματικότητα, είναι μια κάλυψη για το Πανεπιστήμιο που εκπαιδεύει στρατιωτικούς χάκερς της Κίνας και αξιωματικούς πληροφοριών, το Πανεπιστήμιο Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Αυτό που θέλουν να αποκτήσουν από ερευνητές της Δύσης είναι η τεχνολογία επεξεργασίας ροής, ζωτικής σημασίας για τους νέους γενικούς υπερυπολογιστές που χρησιμοποιούνται από τον στρατό για προηγμένο σχεδιασμό αεροσκαφών, προσομοίωση μάχης και δοκιμή.

Τα δυτικά πανεπιστήμια έχουν επιδείξει εξαιρετική αφέλεια στις σχέσεις τους με κινεζικές εταιρείες και πανεπιστήμια και συχνά δεν θέλουν να παραδεχτούν τους κινδύνους, ακόμη και όταν έρχονται αντιμέτωποι με αποδείξεις. Τα πανεπιστήμια έχουν συχνά ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για να παραμείνουν «οικειοθελώς» στο σκοτάδι, υπερασπιζόμενα την παραδοσιακή επιστημονική κουλτούρα του ανοίγματος και της διαφάνειας, παρόλο που το Πεκίνο τα εκμεταλλεύεται συστηματικά.

Στην Αυστραλία, σε μια μαζική και εξαιρετικά εξελιγμένη επιχείρηση πειρατείας το 2018, εκλάπη τεράστιος όγκος πληροφοριών για το προσωπικό και τους φοιτητές στο διάσημο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, αριθμών διαβατηρίων, αριθμών φορολογικών αρχείων και ακαδημαϊκών αρχείων φοιτητών. Πολλοί από τους φοιτητές αυτού του Πανεπιστημίου απασχολούνται αργότερα σε ανώτερες θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, στις υπηρεσίες ασφαλείας και στην πολιτική.

Σι Τζίπινγκ, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο έχουν παρατηρήσει μια ανησυχητική αύξηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και σε ιατρικά αρχεία. Τον Αύγουστο του 2018 αναφέρθηκε ότι 1.5 εκατομμύρια ιατρικά αρχεία είχαν κλαπεί από τη βάση δεδομένων υγείας της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, από ειδικούς επίθεσης που πιστεύουν ότι προέρχονταν από κρατικούς χάκερς στην Κίνα. Η κλοπή της Σιγκαπούρης ακολούθησε μια μαζική παραβίαση στις ΗΠΑ το 2014, όπου εκλάπησαν τα αρχεία 4,5 εκατομμυρίων ασθενών σε 206 νοσοκομεία και ακόμη μία, όπου μια κινεζική υπηρεσία που χρηματοδοτήθηκε από το Κινεζικό κράτος γνωστή ως Deep Panda έκλεψε τα αρχεία περίπου 80 εκατομμυρίων ασθενών από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, δεδομένα που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμό ατόμων που ενδιαφέρουν τις Μυστικές Υπηρεσίες της Κίνας.

Τα ιατρικά αρχεία των σημερινών και μελλοντικών ηγετικών πολιτικών, στρατιωτικών και όχι μόνον είναι πιθανόν τώρα στα χέρια των υπηρεσιών πληροφοριών της Κίνας και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των αδυναμιών τους για εκμετάλλευση ή εκβιασμό. Κάποιοι μπορεί να έχουν ιατρικές παθήσεις που δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν. Η δημοσίευση τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών θα μπορούσε να καταστρέψει τη σταδιοδρομία τους και να τους κάνει ευάλωτους σε εκβιασμούς.

Η σκληρή και αναμφισβήτητη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη Δύση είναι ότι το Πεκίνο ασκεί την οικονομική του δύναμη σαν ένα μεγάλο όπλο. Ο οικονομικός εκβιασμός του έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικός, στρεβλώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από εκλεγμένες κυβερνήσεις, τρομάζει τους γραφειοκράτες, φιμώνει την κριτική και κάνει αμέτρητες εταιρείες να βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης.

Αυτή η εξουσία ενισχύεται μόνο όταν οι κινεζικές εταιρείες έχουν κρίσιμη παρουσία και υποδομή σε άλλες χώρες. Η Δύση πρέπει να εμβολιαστεί ενάντια σε αυτές τις πιέσεις όπου μπορεί, αλλά όπου δεν μπορεί, πρέπει να κάνει μερικές σκληρές επιλογές και να φεύγει. Όλες οι βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εκπαίδευσης και του τουρισμού, πρέπει να κατανοήσουν τους πολιτικούς κινδύνους να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ροές εσόδων από την Κίνα. Η βραχυπρόθεσμη κερδοφορία τους εκθέτει σε μακροπρόθεσμες ζημιές.

Όταν εξετάζουμε συνεργασίες με κινεζικούς οργανισμούς, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια από άτομα που κατανοούν πώς λειτουργεί το σύστημα του Κ.Κ.Κ. Οι εταιρείες δεν πρέπει να περιμένουν από τις κυβερνήσεις τους να θέσουν σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες για να καθησυχάσουν το Πεκίνο. Όσο το ισχύον καθεστώς του Κ.Κ.Κ. κυβερνά την Κίνα, η συνετή εταιρική διαχείριση απαιτεί διαφοροποίηση των αγορών. Πάνω απ ‘όλα, η Δύση πρέπει να ξυπνήσει από το γεγονός ότι η Κίνα υπό την ηγεσία του ΚΚΚ δεν είναι, και ποτέ δεν θα είναι, φίλος της…

