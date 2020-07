Σύνοδος Κορυφής : «Σκληρό παζάρι» με συγκρούσεις και απειλές – Παράταση στο θρίλερ

Παράταση για την Κυριακή πήρε το θρίλερ για την εύρεση συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Όταν όλες οι πληροφορίες μιλούσαν για αδιέξοδο και συγκρουσιακό κλίμα, με τον Μακρόν να φέρεται να απειλεί με αποχώρηση, ήρθε η είδηση ότι η προσπάθεια συμβιβασμού θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κάτι που παραδόξως δεν είναι πρωτόγνωρο για την Ευρώπη, όταν πρόκειται για πραγματικά κρίσιμες αποφάσεις, με τεράστιο αντίκτυπο στην ενότητα και το κύρος της, αλλά και στις αγορές και την οικονομία.

«Οι εργασίες της Συνόδου θα συνεχιστούν την Κυριακή» ήταν το τελευταίο μήνυμα του εκπροσώπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ που παρά τις εργώδεις προσπάθειες και τη νέα συμβιβαστική πρόταση δεν κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των «φειδωλών» του Βορρά και του Νότου.

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020