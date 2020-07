Σύνοδος Κορυφής : Τρίτη ολονυχτία – Πιέζει ο Βορράς, εκβιασμό «βλέπει» ο Νότος

Με σφιγμένο το στομάχι κάθισαν οι ηγέτες της Ευρώπης, στο τρίτο κατά σειρά δείπνο στη Σύνοδο Κορυφής με το χάσμα μεταξύ των φειδωλών του Βορρά και του Νότου για το Ταμείο Ανάκαμψης να παραμένει αγεφύρωτο.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι το γεγονός ότι γύρω στη 01.00 σήμερα Δευτέρα οι ηγέτες έκαναν διάλειμμα προκειμένου να ξεκουραστούν αλλά και να διαβουλευτούν.

Οι πλούσιοι του Βορρά συνεχίζουν να πιέζουν, μεταξύ άλλων, για γερό ψαλίδι στις επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, και φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, εξοργίζοντας τον Νότο που μιλά για εκβιασμό και δημιουργώντας εκνευρισμό στον γαλλογερμανικό άξονα.

Υπό αυτές τις συνθήκες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προεξοφλούν ολονύχτιες διαπραγματεύσεις αφού μετά από 56 ώρες συζητήσεων και άπειρα τετ α τετ του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχει ακόμη ανοίξει ο δρόμος για συμφωνία.

Δεν είναι λίγοι δε όσοι θεωρούν πολύ πιθανό οι συζητήσεις να παραταθούν και σήμερα, Δευτέρα.

