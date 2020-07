Τζόνσον για εμβόλιο: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα έχει βρεθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της Covid-19 έως το τέλος του έτους, λέγοντας: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», μολονότι η Βρετανία συνάπτει συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες για αποθέματα.

«Το να πω ότι είμαι 100% σίγουρος ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο, φέτος ή όντως το ερχόμενο έτος είναι αλίμονο απλώς μια υπερβολή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», δήλωσε ο Τζόνσον.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι σύναψε συμφωνίες για την εξασφάλιση 90 εκατομμυρίων δόσεων δύο πειραματικών εμβολίων κατά της Covid-19, αυτό της γερμανο-αμερικανικής BioNTech/Pfizer και αυτό του γαλλικού εργαστηρίου Valneva.

Οι συμφωνίες αυτές – για 30 εκατομμύρια δόσεις από τη συμμαχία της γερμανικής BioNtech και του αμερικανικού εργαστηρίου Pfizer και 60 εκατομμύρια (με επιλογή και για επιπλέον 40 εκατομμύρια) δόσεις από τη γαλλική Valneva – έρχονται να προστεθούν σε αυτήν που έχει συνάψει η βρετανική κυβέρνηση με τον βρετανικό όμιλο AstraZeneca για 100 εκατομμύρια δόσεις του πειραματικού του εμβολίου που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα πειραματικά εμβόλια παγκοσμίως.

We’ve secured early access to 90 million doses of promising coronavirus vaccine candidates from @BioNTech_Group, @pfizer and @valnevaSE, and treatments containing neutralising antibodies from @AstraZeneca to protect those who cannot receive vaccines.

https://t.co/TGBcLpqPzg pic.twitter.com/Ev609t4Bl8

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 20, 2020