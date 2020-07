Ναζί παρελαύνουν απροκάλυπτα σε πόλη της Πενσυλβάνια

Παρέλαση στο Williamsport της Πενσυλβάνια έκανε μια ναζιστική οργάνωση φωνάζοντας ομοφοβικά και ρατσιστικά μηνύματα.

Πρόκειται για το National Socialist Movement (NSM) αποτελεί μια ομάδα μίσους από το Southern Poverty Law Center (SPLC), γνωστό για της βίαιη, ρατσιστική, αντισημιτική και αντιμεταναστευτική ρητορική του.

Οι ναζί διαδηλωτές φώναζαν και συνθήματα ενάντια στον δήμαρχο του Williamsport, Derek Slaughter, ο οποίος είναι μαύρος.

Το NSM είχε ζητήσει άδεια για τη διαδήλωση, όμως ο δήμαρχος είχε αρνηθεί, επικαλούμενος τους κανόνες που ισχύουν για τον κοροναϊό. Παρόλα αυτά η ομάδα πραγματοποίησε την πορεία της.

Τα 15 άτομα που συμμετείχαν στη διαδήλωση κρατούσαν ναζιστικές σημαίες, φορούσαν περιβραχιόνια με σβάστικες και κυμάτιζαν σημαίες που ήταν ένας συνδυασμός της Αμερικάνικης με σβάστικες.

can we talk about the fact that there was a NAZI PARADE IN WILLIAMSPORT TODAY, JULY 18, 2020 pic.twitter.com/QGDvBphSHe

WILLIAMSPORT, PA. a literal nazi March about 40 minutes from my hometown. I’m trying to learn names and workplaces/schools to notify. These people don’t deserve to feel safe doing this. pic.twitter.com/QZwz6fCnr7

— Kamryn (@PackKamryn) July 19, 2020